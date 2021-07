Alan Castillo, mejor conocido por su personaje de ‘Robotín’, y su pareja, una joven venezolana de 23 años que se disfraza de ‘Robotina’, se presentaron la mañana de este viernes en “Mujeres Al Mando”.

La flamante parejita, que oficializó su relación hace unos días en “Magaly TV: La Firme”, llegó hasta el set del espacio que transmite Latina y no pudieron evitar llorar en vivo mientras se hacían promesas de amor.

Con ayuda de Thaís Casalino y Karla Tarazona, ‘Robotín’ y ‘Robotina’ se juraron amor y respeto, pero cuando tocaron el punto de fidelidad, la extranjera y el artista callejero se emocionaron hasta las lágrimas.

“Este compromiso que viene en tercer lugar es muy importante, sobre todo para ti ‘Robotin’ después de todas situaciones que has vivido a lo largo de tu vida”, inició Tarazona e inmediatamente ‘Robotina’ tomó la palabra.

“Yo ‘Robotina’, por supuesto que te prometo fidelidad, lealtad, para hacer que nuestra historia sea muy muy, muy duradera”, dijo, mientras Karla agregó: “Tienes los ojitos llenos de lágrimas, te has emocionado”.

En tanto, ‘Robotín’ no se quedó callado y dijo: “Tú sabes lo que he vivido ‘Robotina’... Has llegado en un momento muy complicado y has hecho mis días muy bonitos, has cambiado todo de la noche a la mañana”.

“Para mí esto lo más importante en una relación es la fidelidad, para poder estar juntos siempre y que no se pierda eso... Que cada día nuestro amor crezca más con detalles, con cosas bonitas (...) Yo he sufrido mucho en esa parte y ya no quiero volver a sentirlo”, agregó.

Karla Tarazona recordó que ‘Robotín’ estuvo envuelto en un escándalo luego de enterarse a nivel nacional, en el programa de Andrea Llosa, que su expareja le engañaba sobre la paternidad de sus hijos y le consultó a ‘Robotina’ qué tan importante fue estar con él en esta etapa.

“Yo desde el primer momento lo he apoyado, y ahora que somos una pareja tengo que reforzar mucho más eso, su confianza, porque sé que debo ganármela”, le djo con la voz entrecortada. Thaís Casalino le pidió a ‘Robotín’ que responda las bellas palabras de la joven.

“Estoy enamorado de ti, has llegado en el momento preciso de mi vida. No sé si hubiera podido solo y cada vez que estoy contigo siento maripositas, en nuestra conviviencia, los detallitos día a día, quisiera que fuera para siempre y prometo yo también hacer de tus días muy felices”, finalizó él cómico.

null null

VIDEO RECOMENDADO

Mira el sensual baile de Shirley Arica y Jossmery Toledo en “Reinas del Show”