Camila Ganoza volvió a aparecer en el programa ‘Magaly TV: La Firme’ y difundió una supuesta conversación con Richard Acuña, quien le habría confesado que no se quería casar con Brunella Horna, su actual esposa.

“No me voy a casar, no tengo pensado pedir, así me metan presión, pero no, estoy con objetivos laborales. Quiero ser el mejor empresario”, se puede leer en la captura de pantalla que presentó Camila.

Richard Acuña habría confesado que no se quería casar. (Imagen: ATV)





De acuerdo a la expareja de Richard Acuña, el político se sentía obligado a casarse con la conductora del programa ‘América Hoy’. “Sí, el me comentó un mes antes de que yo empiece mi relación de que él no se quería casar, que el se sentía obligado”, dijo Camila.

Además, Ganoza dejó entrever que el excongresista habría sentido celos de su nueva relación. “Bueno, ese día que yo formalicé mi relación, llegó a decirme que él se iba a casar, que quería tener hijos, cuando una semana antes me había dicho lo contrario”.

Por último, Camila reveló que Richard le comentó lo mismo a la mamá de ella. “No era algo que yo creo que haya tenido en sus planes. Él siempre me comentaba que no que no se quería casar, que se sentía obligado. ¿Me lo decía de broma? Se lo ha dicho a mi mamá miles de veces”.