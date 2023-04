La ausencia de Brunella Horna en ‘América Hoy’ generó muchas suspicacias porque se sospecha que su no presencia en el programa es por la denuncia que le interpuso Camila Ganoza a Richard Acuña, actual esposo de la conductora de televisión.

Como se sabe, Camila Ganoza se presentó anoche en el programa ‘Magaly TV: la Firme’ donde contó pormenores de la relación que mantuvieron y lo acusó de maltratarla psicológicamente y de serle infiel en varias oportunidades.

Frente a ello, el programa ‘América Hoy’ habló del caso y presentó la respuestas y presuntas pruebas de Acuña, pero también explicó la ausencia de Brunella Horna en el programa. Fue Ethel Pozo quien aclaró el tema.

“También se dijo que Brunella Horna no vino ayer ni hoy al programa por este tema (denuncia a Richard Acuña). Hay gente que habla por hablar y no ve el programa, la gente que nos ve sabe que Brunella no viene hace más de dos semanas y media por un problema médico, personal, no es que ayer se enteró que iba a salir algo y no vino”, explicó la hija de Gisela Valcárcel.

Fuentes de Perú21 informaron que Brunella tiene un problema en la rodilla y que sobre el caso que involucra a su esposo no se va a pronunciar.

Los conductores de 'América Hoy' revelaron la razón por la que Brunella Horna no se presentó este martes 12 de abril al programa. Recordemos que su actual esposo Richard Acuña está envuelto en un problema judicial y mediático con la madre de su menor hija Camila Ganoza. (Fuente: América TV)

Antes de exponer el reportaje y la entrevista, la periodista Magaly Medina dijo que el excongresista le envió dos cartas notariales con la intención de impedir que difunda la información. Luego, el mismo Acuña emitió un comunicado para defenderse de las acusaciones de su expareja y madre de su hija.





VIDEO RECOMENDADO