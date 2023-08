La recordada reina de belleza Marina Mora, quien se encuentra en la dulce espera de su primera hija, visitó el set del programa matutino ´Arriba mi gente’ para festejar junto a sus amistades su primer baby shower como mamá primeriza.

A sus 43 años y con 7 meses de embarazó, Mora no dudo en pasar un bello momento junto a Maju Mantilla, Karina Borrero, Viviana Rivasplata y Georgette Cárdenas, quienes acompañaron a la ex reina de belleza en esta linda experiencia, en donde recordaron sus épocas de reinas, pero especialmente la llenaron de amor.

“Hoy eres nuestra engreída, hoy te cuidamos y arropamos lo que tú quieras porque hoy es tu baby shower”, dijo Karina al recibirla. Muy emocionada, la también empresaria no dudo en agradecer la invitación. “Es una bella etapa y la estoy disfrutando al máximo”, sostuvo Marina.

Baby Shower de Marina Mora. (Foto: Difusión).





Además, sus invitadas y amigas la acompañaron en este dulce momento llenándola de buenos deseos.

“Contentísima de estar acá en una fecha tan bonita y tan especial para Marina que está en la dulce espera”, señaló Viviana; mientras que Georgette reveló ser la responsable del diseño de la habitación que tendrá la bebé. “Estamos con muchas ansias, yo le estoy diseñando el cuarto de la bebé, no saben lo que es, va a estar divino, así que ya van a ver todas esas sorpresas”, agregó Georgette.

Por su parte, Maju no pudo ocultar su emoción y el gran cariño que tiene por Marina, que incluso recordó el gran apoyo que fue para ella, cuando se candidateaba en el certamen de belleza del cual salió ganadora. En tanto, solo tuvo buenos deseos y le dio acertados tips que le serán muy útiles en esta nueva etapa en la vida de ex reina de belleza.

“Gracias a Dios por tener unas amigas maravillosas que no solo me desean el bien ahora sino que han compartido conmigo. Sé que mi hija va a tener unas tías maravillosas, no solo mujeres profesionales sino buenos seres humanos”, agregó Mora.

Finalmente, el baby shower se llevo a cabo de gratas sorpresas y regalos lindos para la futura mamá. Entre ellos, se encontraban adornos y cuadros lindos para decorar la habitación de la nueva integrante de la familia Valenzuela – Mora.

