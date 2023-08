Josi Martínez, reconocido tiktoker, se unirá a la nueva temporada del programa ‘El Gran Chef: Famosos’ el próximo 14 de agosto. En una reciente entrevista, el joven expresó su entusiasmo por aparecer en televisión y minimizó las críticas que ha recibido por su participación.

“Siempre que recibo críticas, las leo y digo: ‘¿Esta crítica me ayuda o solamente fomenta el odio?’ Si la crítica es constructiva, viene con un consejo o ayuda, la leo y la tomo. Si solamente fomenta el odio literalmente, lo ignoro. Así que le mando un mensajito y les digo que no se gasten porque yo soy feliz, me trato de divertir siempre y eso es muy importante” , declaró al diario Ojo.

El influencer también destacó la importancia del apoyo de sus seguidores. A pesar de enfrentar críticas en sus primeros pasos en las redes sociales, Martínez reconoció que el amor y respaldo de sus seguidores superan cualquier negatividad.

“Claro que sí, yo comencé en las redes sociales a los 15 años. La verdad es que las críticas por el piso y el amor de mis seguidores siempre está arriba. El apoyo que recibo siempre estará adelante y así hayan críticas no les haré caso solo tomaré los mensajes de mis seguidores que siempre quieren verme mejor” , agregó.





