Tras participar en “ El valor de la verdad ” y contestar a 20 preguntas, Jimmy Santi se llevó S/25 mil. Durante el programa contó pasajes de su vida y dio a conocer su carácter explosivo y agresivo cuando lo hacen enojar.

Entre las cosas que contó fue que su padre le enseñó a defenderse cuando le faltasen el respeto, de ahí sacó el carácter fuerte para no permitir que nadie se burle de él.

Asimismo, narró que el hermano de su padre lo llevó a ‘debutar’ a un prostíbulo cuando tenía 15 años. De esa experiencia dijo que no fue la más placentera, pero sí necesaria”. A continuación, las preguntas más polémicas que contestó.

Jimmy Santi durate su participación en El valor de la verdad (Foto: Captura de Latina)

¿Le clavaste un lapicero a un compañero de colegio?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Ya me tenía harto. Me quería ‘tirar’ el desgraciado y ocurrió dentro del salón. Yo sabía que había hecho una apuesta diciendo que me iba a ‘bautizar’. Al enterarme, volteé, le clavé el lapicero y lo bañé en sangre, mis impulsos pudieron más y no pensé que podía haberlo dejado ciego. A él lo expulsaron, a mí no porque sabían que me estaba molestando hace años. Mi papá me molestó y dijo que me defienda con los puños, pero no con ningún artefacto”.

¿Fuiste amante de una vedette comprometida?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Fue Mabel Luna, quien llegó a Perú con bombos y platillos, tenía novio oficial en Mendoza y se iba a casar. Yo fui a visitarla al hotel Crillón, donde me invitó a pasar. Como se encontraba conversando por teléfono con su pareja, me hizo sentar y empezó a acariciarme los pies y después nos encendimos. Ella se quedó varios meses en Perú y la llevé a mi casa”.

¿Te ofreció un conde italiano un Lamborghini?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Lo conocí sin saber que era conde en una fiesta en Perú. Me dio su tarjeta para ir a visitarlo. Terminando su concierto, me dice una traductora que había alguien que quería agradecerme por cantar sus canciones. Él es armenio y por entonces estaba de viaje por Armenia, París e Italia fui a visitarlo. Ahí me enteré de que era conde, él vivía cerca de Roma. Esta persona me ofreció ser su amante y mandó a traer un lamborghini como regalo. No me gustaba y quería queme acueste con él, al final le dije que lo iba a pensar y me escapé”.

¿Amenazaste con un cuchillo a un repartidor de gaseosas?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Salgo a mi jardín a regar con mi cuchillo como instrumento de jardinería, estaba volteado y siento que alguien grita ‘sao’. No me di cuenta, pero cuando dijeron ‘Chin Chin a tu salud’, volteo y vi un camión repartidor de gaseosas, dejé mi manguera y con mi cuchillo fui al chofer. Él me dijo que había sido el de arriba, entonces en mi afán de subir, con el cuchillo empecé a clavar las gaseosas. Al final esta persona se asustó tanto que se cayó, ahí paré. Soy explosivo, me molesto, me transformo y luego me río y me da vergüenza. Soy peligroso”.

¿Te invitó Vladimiro Montesinos a las Suites de Barranco?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Yo fui muy amigo de la señora Susan Higuchi y ella misma me enseñó las partes donde le metieron electricidad. Por intermedio de una señora que no puedo mencionar, me dijo que Vladimiro Montesinos quería hablar conmigo. Por esa época, yo estaba candidateando para la alcaldía de Jesús María y tenía 33% de aceptación. Fuimos a un restaurante donde me enseñó un maletín con 50 mil dólares para cambiarme al partido que me ofrecían [Vamos vecino], diciéndome que ahí estaba lo que había invertido y que el resto lo use en mi campaña. Me negué y se molestó, pero luego dio la orden de que me lleven a divertirme. Era a las Suites de Barranco, acepté ir porque a ese lugar solo iba gente de plata. Tras ello, mi candidatura se fue a la miércoles porque me atacaron en la prensa que se encargó de desarrollar homofobia contra mí”.

¿Te manoseó un sacerdote?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Fue cuando estaba en el colegio, yo estaba internado en el seminario, primero en el de Magdalena y después de Huancayo. Me gustaba la música y me enseñaba a tocar piano. A un amigo le dije que cuando me daba clases sentía algo duro atrás. Este acoso me dio mucho asco. Me rompió la ilusión. Ya no creo en religiones, sino en Dios. Callé por vergüenza por la familia, por todo lo que se iba a armar”.

¿Estuviste a punto de suicidarte?

Respuesta: Sí (Verdad)

“A través de mi vida, he ganado mucho dinero, pero he perdido más de lo que he ganado. Resulta que había un locutor de Radiomar Carlos Alberto Ríos y su esposa Elena Herrera Cotrina, a quienes les di mi confianza plena y quise mucho, pero todo era mentira, pues al haberles dado muchas cosas me dejaron en la ruina, solo me dejaron con mil dólares. Ellos se largaron con todo mi dinero, producto del trabajo de toda mi vida. Me agarró la depresión, yo no tenía nada de nada, mis ahorros. Me dije: ‘Tengo una edad avanzada, gracias a Dios que me dio la energía para seguir cantando bien y que me contraten. Tenía miedo de quedar en la miseria y de causar lástima en las personas (…). Tengo arma en casa, me la puse aquí y aquí [señalando su sien y boca], pero la mano de dos me detuvo porque me quiere tener un tiempo más. Somos payasos de la vida que nacemos para divertir y algunos nacemos para divertir y ser abusados por la bondad. Se te va quitando las ganas de ser bueno y no creer en cantos de sirenas”.

¿Odias que te digan Chin Chin?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Yo odio el Chin Chin. Un vez, fui a un programa de televisión y me dicen que cante el Chin Chin, no me jod… Son 50 años de cantar el Chin Chin y es una tortura, tengo 120 canciones y me piden eso no más. Es un éxito, pero en el fondo, lo detesto”.

