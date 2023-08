La actriz Fiorella Rodríguez (49), más conocida como ‘Amistad’, reveló que dentro de pocos días cumplirá su primer año de relación con su pareja, el modelo Iván Micol (28), quien ya le ha manifestado sus deseos de casarse con ella.

“El 27 de agosto cumplimos un año, así que nos vamos a ir a su tierra de Murcia (España). Nos vamos 15 días para pasar Navidad y Año Nuevo con mi hija Mica y su familia, así que estamos súper feliz y felices. Iván es una persona super considerada y tiene un trato muy lindo”, detalló en una reciente entrevista.

¿Fiorella Rodriguez tiene planes de matrimonio con Iván Micol?

“Él ya me habló del tema, así que podría ser un matrimonio inesperado, por ahí me cuentan que en el viaje podría darse (la pedida de mano). Él siempre tiene las ganas de formalizar y me parece lindo que una persona te hable de planes a futuro o de sus sentimientos, tal como siempre él lo ha hecho”, agregó la actriz.

En esa línea, la presentadora de ‘Cero Filtros’ confirmó que podría pasar a la fila de casadas el 2024 con Iván Micol. “Sí. Podría haber un matrimonio inesperado”, sostuvo.

Como se recuerda, desde el inicio de su romance Fiorella Rodríguez y su novio se han enfrentado a críticas y cuestionamientos por parte del público. La diferencia de edad entre ambos ha sido un tema frecuente de discusión.





VIDEO RECOMENDADO: