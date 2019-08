La nueva edición de “El Valor de la Verdad” traerá como invitada a Dayanita, la primera actriz cómica transgénero en el Perú, quien contará todos sus secretos en el sillón rojo. La joven, que actualmente trabaja en El wasap de JB, conmovió al conductor del programa Beto Ortiz, quien calificó su presentación como la más estremecedora que haya escuchado.

Durante los avances se conoce algunas preguntas que tendrá que contestar. Entre ellas están: ¿Te has prostituido a los 12 años?, ¿te pegaba tu padre porque eras gay?, ¿fuiste cobradora de combi?, entre otras.

A Dayana se le escucha decir que tuvo que escapar de su casa a los 12 años porque no toleraba los golpes de su padre, quien no aceptaba su orientación sexual. Ella contó que él la “empeñó por droga”; incluso, cuando tenía 7 años, su progenitor le clavó un peine en la cabeza hasta que sangre y que no podía llorar porque le pegaba más.

“Es Sorpresheyla. También es El Espartano. Pero sobre todo es la primera actriz cómica transexual del Perú y su historia de vida parece sacada de una película de Bollywood. Este sábado a las 10:00 p.m. Dayanita en EVDLV”, publicó en su cuenta de Instagram.

En otra publicación, Ortiz escribió: “Una de las biografías más terribles y estremecedoras que se hayan contado en los ocho años de El Valor de la Verdad”.

En este segundo video, la cómica narra cómo le pidió perdón a su padre por no ser el hijo que él quería, pero este le contestó: “Está bien, pero dame dos soles para mi trago”.

Incluso Jorge Benavides, de El wasap de JB, interpretando a la tía Gloria también uso sus redes sociales para invitar al público a ver El valor de la verdad este fin de semana.

Tras terminar de pedir al público a verla, Dayana selana que está un poco nerviosa, a lo que el cómico le dice: “Por qué vas a estar nerviosa. ¿Cuál es el problema? La verdad es la verdad. La verdad es una sola”.

¿Quién es Dayanita?

Dayanita es una de las más recientes y populares figuras del programa cómico El wasap de JB. Su nombre es Max Orlando Sifuentes Arana y tuvo que dejar Pucallpa después de que su padre no apoyara su identidad sexual.

A los 8 años descubrió que no quería ser un niño y encontró su verdadera orientación. En entrevista Al sexto día en 2018, contó que a los 12 años vivió una etapa difícil, pues fue llevada a Pisco con engaños para trabajar como daña de compañía.

Una vez que cumplió la mayoría de edad, viajó a Lima en donde empezó a trabajar en el mundo de la comicidad.

¿Cómo ver "El valor de la verdad" en vivo online?

El polémico programa de Beto Ortiz regresó para develar los secretos más guardados de los personajes de la farándula peruana. Puedes sintonizar “El valor de la verdad” todos los sábados a las 10:00 pm por Latina, pero si no tienes acceso a una TV, déjanos decirte que existen otras formas de verlo.

Para ver el programa “El valor de la verdad” EN VIVO ONLINE desde tu dispositivo móvil sigue tres simples pasos:

- Puedes hacerlo a través de la web del canal, así que debes ingresar a www.latina.pe/tvenvivo o haz clic en el botón "vivo" que está en la parte superior derecha de esta página.

- También puedes descargarte la APP de Latina que está disponible para los móviles Android o iOS.

- Si las opciones anteriores son muy difíciles para tu acceso, entonces puedes realizarlo a través de YouTube; lo único que debes hacer es suscribirte al canal Latina.pe y sigue el playlist de “El valor de la verdad” que se actualiza cada semana.