¿Nuevo año, nuevo amor? La exconductora de televisión Tula Rodríguez se sinceró sobre sus deseos para el nuevo año. La viuda de Javier Carmona admitió que quiere volver a enamorarse y pasar nuevamente a la fila de las casadas, aunque hasta el momento no ha encontrado a un compañero.

Durante una entrevista para el canal de YouTube de Christopher Gianotti, la exbailarina reveló que su siguiente pareja debe tener el mismo deseo que ella de caminar hacia el altar.

“Sí, sin pensar, creo fervientemente en el matrimonio, creo en el amor y creo que las personas pueden estar unidas legalmente y ante los ojos de Dios... yo sí me volvería a casar. Pero si alguien no va por esa línea conmigo, entonces no, chau”, expresó.

Dice extrañar la vida en pareja, pues desde que Carmona partió ha tenido que sacar adelante a su hija: “El matrimonio no es fácil, ni perfecto, pero lo que más extraño es dormir y sentir que estoy segura con la persona que está a mi lado. Si algo me pasa, sé que me va a cuidar, que tengo quien me proteja porque estoy agotada de ser cabeza, es lo que me toca vivir, pero es bien agotador. Respeto a las mujeres que dicen que pueden solas, yo también puedo sola, pero es mucho más fácil de a dos...”, agregó.

Reveló que desde que Carmona murió, prefiere ya no pasar Navidad en Perú y que tampoco le nace decorar su hogar.

