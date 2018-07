En los últimos dos años, Vanessa López y Carlos 'Tomate' Barraza protagonizaron rompimientos y reconciliaciones en su matrimonio. Sin embargo, recientemente la unión comenzó a tornarse insostenible y decidieron separarse.

Según Vanessa López, la disolución de su enlace con el animador y cantante se dio por la desconfianza que sentía hacía él debido a us consecutivas infidelidades.

“Se intentó (salvar la relación), pero no se pudo, fue imposible. La relación estaba desgastada y ya no le tenía confianza, fueron casi tres infidelidades en menos de dos años de casados" , expresó a Trome .

La empresaria y modelo detalló que hubo un momento que ambos trataron de salvar su unión. "Pero (él) solo ponía empeñó uno o dos meses y luego había problemas. Existía mucha desconfianza, Carlos tiene 42 años y ya no creo que cambie; sin embargo, esta vez la relación no se terminó por infidelidad. Lo que haga en adelante, ya no me importa”, expresó.

Agregó que el divorcio "se estuvo avanzando desde marzo y la resolución ya está. Solo falta llevar el papel para legalizarlo en el RENIEC".

López precisó su alegría porque su ex pareja mantenga una buena relación con Danuska Zapata, su anterior compromiso. "Qué bueno puedan llevarse mejor, su hija Gaela es una niña superlinda, la quiero mucho y la voy a extrañar", manifestó.