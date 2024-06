Los corridos tumbados se han convertido en una variante de la música regional mexicana con más popularidad en los últimos años que tiene como principales fans a los jóvenes. No obstante, no muchos están de acuerdo con su fama y es que su origen no goza de buena reputación.

Los corridos tumbados, también conocido como corridos bélicos o trap corrido, tienen elementos de la música urbana. Empezaron a popularizarse a mediados de los años 2010 y alcanzó más fama en la década siguiente, especialmente entre la comunidad mexicana y mexicanoestadounidense.





Además de Peso Pluma, cantantes como Santa Fe Klan, Natanael Cano, Junior H son solo algunas de las figuras que han logrado alcanzar el estrellato gracias a sus pegajosos temas que cada día ganan más adeptos.









Este género musical también ha salpicado a nuestro país y es que el cantante Fernando Corona aprovechó la popularidad que Nicola Porcella ganó en ‘La Casa de los Famosos México’ y le compuso un corrido tumbado como homenaje.

“Un campeón trabajador, que desde cero lo logró, con trabajo y mucha fe lo consiguió (...) es un guerrero que llegó buscando un sueño, traspasando las fronteras para poderse superar. Él es Nicola, un león con corazón de cobra (...) el destino le sonrió”, dice parte de la letra.

¿Cuál es el origen de los corridos tumbados?

Es una variante de los corridos tradicionales que aparecieron por primera vez en la época Independentista y que se hizo más popular en la Revolución Mexicana en áreas rurales del país azteca.

Fue a mediados del 2010 cuando el fenómeno de la música trap y hip-hop se fusionó con los corridos y nació los corridos tumbados. Usualmente no narran historias románticas sino más bien episodios de la vida de una o un grupo de personas.

En su mayoría, las canciones de este nuevo movimiento musical tratan explícitamente de violencia, machismo, consumo de drogas y alcohol, lo cual ha causado gran controversia en la sociedad durante muchos años al ser considerado como apología al delito.

Las letras de las canciones también están inspiradas en los líderes de los carteles de droga más peligrosos de México, narcotraficantes que son vistos como ídolos. Esta situación ha generado que diversas autoridades pongan en debate su prohibición por glorificar el tráfico de drogas.

El corrido tumbado tiene defensores

Mientras la popularidad de este género crece como la espuma, su número de detractores también se incrementa. No obstante, hay quienes creen que solo es una forma de expresión de la realidad que se vive en muchos lugares de México.

Para el sociólogo e investigador, José Manuel Valenzuela Arce, prohibir este tipo de música no soluciona estas realidades violentas que están impactando de forma brutal a las juventudes.

“No es por ahí, esto de que van a oír un corrido y se van a volver narcos y van a ir a consumir drogas inmediatamente, no, el problema es la realidad que posibilita que esto esté ocurriendo, es algo que debemos cambiar, porque si nos vamos por la finta, lo que vamos a hacer es rounds de sombra, nada más, porque la realidad de los jóvenes no cambia”, dijo el especialista a la revista Espejo.

“El problema es que la tentación autoritaria no tiene límite y si empezamos a permitir que se nos imponga esta lógica del prohibicionismo me parece muy peligroso, hay que regular y efectivamente no se tocan en la radio y la televisión, eso me parece correcto, pero una cosa es eso y otra cosa ese afán de quienes se auto arrogan el derecho a decidir lo que los demás pueden o no escuchar”, agregó.

¿Multas por escuchar corridos tumbados?

En septiembre del 2023, Peso Pluma se vio obligado a cancelar su concierto en Tijuana por amenazas de seguridad. Días antes, las autoridades de dicha ciudad habían prohibido los corridos tumbados en todos los espacios públicos con multas de hasta 70.000 dólares.









¿A favor o en contra? 😱 Cancún y Chihuahua prohíben los corridos tumbados y a Peso Pluma para evitar apología a la violencia 🙅🏽‍♂️🚫 pic.twitter.com/xwZsk5q1ix — RADAЯ News 107.5 FM (@RadarNews1075) August 10, 2023

Pero su restricción no es algo nuevo ya que en 1987, el gobernador de Sinaloa pidió a los medios de comunicación locales que dejaran de emitir música que hiciera referencia al narcotráfico.

De igual forma, en el 2022, las emisoras de radio del estado fronterizo de Baja California acordaron no incluir canciones relacionadas a los narcos y pidieron a sus homólogas estadounidenses que hicieran lo mismo.

La censura más alta se dio cuando en el 2010 cuando un grupo de legisladores conservadores mexicanos presentaron un proyecto de ley para enviar a prisión a los artistas que enaltecieran a los delincuentes.





¿Qué opina Peso Pluma?

El artista que se ha convertido en una de las principales figuras de los corridos tumbados, reconoció que su música no estaba dirigido a los niños.

“A veces no es bueno que los niños vean esto o que escuchen esto”, dijo de forma contundente.

No obstante, el artista recordó que durante su infancia sí tuvo contacto con este tipo de canciones ya que era bastante común escucharlas en su tierra natal.

“Todos escuchábamos esa música, los que somos o tenemos familia en Sinaloa; en general, en el norte los corridos son muy escuchados”, puntualizó.









