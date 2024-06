Luego de ser captado ingresando de madrugada al departamento de Samahara Lobatón pese a que estaría saliendo con Alexa Gutiérrez, Bryan Torres se mostró indignado y se negó a responder al ser abordado por un equipo de ‘Amor y Fuego.

El cantante de salsa tuvo una airada reacción cuando el reportero de espectáculos le preguntó sobre su supuesto romance con la joven que hace unos días negó conocer.

“Alexa no me interesa. ¿cuándo he salido? Está loca”, sostuvo el artista para luego aclarar que no planea tener una relación con nadie y que está disfrutando su soltería.

“Yo no quiero estar ni con Samahara ni con nadie, estoy solo, tranquilo nada más”, aseguró el salsero visiblemente incómodo.

Aunque negó tener una relación con Alexa Gutiérrez, la joven mostró ante cámaras comprometedoras conversaciones donde Bryan Torres la invitaba a viajar a Ica y le decía que ocultara su identidad con una capucha.









GUERRA DE INDIRECTAS:

Tras este nuevo destape de Bryan Torres, Samahara Lobatón utilizó sus redes sociales para lanzar fuertes indirectas a la supuesta ‘saliente’ de su expareja y no dudó en burlarse de ella.

“No diré nada porque te bloquearon, no te conocen”, escribió la influencer con una canción de fondo cuya letra dice: “Todos saben que soy el amor de su vida, quiere perderse conmigo todo el día”.

Por su parte, Alexa no se quedó callada y también grabó un potente video para TikTok respondiéndole a la hija de Melissa Klug. “Bloqueada y lo que quieras, pero a mí no me confunden en la calle con Jorge Luna”, escribió.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO: