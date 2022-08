Al fin llegó el día esperado. Tommy Portugal y Mafer Véliz asistieron a un laboratorio para realizarse la prueba de ADN, una solicitud que, según Véliz, ella viene pidiendo hace muchos años.

“Que pena que tenga que haberlo hecho público para que me hagas caso y hacer el ADN recién”, mencionó Mafer.

“Es algo que he esperado de hace muchos años. Si no lo hubiera hecho público, no lo estuviera haciendo ahora. Es un gran paso”, agregó.

Mafer asistió con su madre, quien también se refirió a la situación que vive su hija.

“De alguna manera, Mafer se va a quedar tranquila, y creo que su familia de él, que tanto le interesa saber si Mafer es hija o no de él, se van a quedar más tranquilos”, señaló.

Tommy niega presión mediática

Sin embargo, las confrontaciones entre ambas partes continuaron, cada uno resaltando su posición respecto al tema y la situación.

“No ha sido por presión mediática, nunca me lo han pedido, ni yo se lo pedí a ella porque nunca he dudado que ella sea mi hija”, señaló el cantante de cumbia.

“Su mamá, además que no me dijo después de 12 años que tenía una hija, la hizo firmar por otra persona, por este tema es que se complicó todo. Ella quedó en que iba a hablar con esa otra persona para que puedan regularizar los papeles, no es que me haya hecho el ‘loco’ un montón de años”, añadió.

Los resultados de esta prueba se darán en los próximos días, lo cual significaría el primer paso en cuanto al cambio de apellido de Mafer, algo que ella ha venido reclamando durante muchos años.