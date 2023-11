Susy Díaz fue la invitada especial en el último programa de ‘América Hoy’ y no dudó en elogiar a Samahara Lobatón, quien también llegó hasta el set del magazine matutino para participar de una secuencia.

La excongresista halagó la actitud y personalidad de la hija de Melissa Klug, a quien dijo que admira por siempre decir lo que piensa.

“La quiero adoptar a Samahara. Ella es muy inteligente, tiene mucha cultura, tiene mucho cerebro. lo poco que hemos hablado, me he quedado admirada. Cuando sale en cualquier programa, me gusta cómo habla, no tiene pelos en la lengua” , dijo.

La exvedette también comparó a su hija, Florcita Polo, con la joven influencer, destacando que Samahara es una chica independiente.

“Florcita se ha mudado a mi casa. ¡Ella (Samahara) tiene 21 y ya se compró su departamento! Flor tiene una deuda y tiene una deuda de 129 mil soles” , agregó.





VIDEO RECOMENDADO

Roberto Del Águila y Gino Varese conversan con el periodista deportivo Julio Menéndez sobre el clásico del fútbol peruano que se disputan el campeonato de la Liga1 en esta edición de Pelotazo21. Esto es #p21tv