En los últimos días, Susy Díaz ha sido noticia al ser vista adquiriendo la lista completa de útiles escolares para sus nietos, generando sentimientos encontrados entre sus seguidores. Mientras algunos la felicitaban por su apoyo a los pequeños, otros arremetieron contra Néstor Villanueva, quien se desvinculó de la responsabilidad de sus hijos con una excusa lamentable.

Ante las críticas y controversias, la madre de Florcita Polo, manifestó su felicidad por poder contribuir en la educación de los pequeños. Subrayó la importancia de que los niños “crezcan con valores y en un hogar feliz”.

Respecto a la actitud de Néstor Villanueva, quien afirmó que no le permitían visitar a sus hijos, Susy Díaz optó por no comentar sobre terceras personas y se centró en su compromiso de seguir respaldando la crianza de sus nietos.

“No hablo de gente que no tiene nada que ver conmigo. Yo sola puedo sacar adelante a mi hija y mis nietos, no les hace falta nada. Desde que salí del colegio no dejo de trabajar, nunca estoy viendo lo que hacen otros. Al final todo queda en la conciencia de cada uno. Lo único que me interesa es que mis nietos vivan felices, que tengan valores y que sean unos hombres de bien”, expresó la exvedette.

Consultada sobre la situación de Flor Polo, multada recientemente con 9 mil soles por no informar sus estados financieros durante su postulación como regidora, Susy Díaz aseguró que la relación con su hija está bien y que ya han solventado la multa para evitar inconvenientes. Resaltó la importancia de tener todo en regla al incursionar en la política.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.