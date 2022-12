La popular actriz cómica, Susy Díaz , aprovechó su momento de fama tras ser considerada por History Channel como una santa popular, para anunciar a sus fieles seguidores que volverá a tentar el cargo de congresista de la República para el 2024.

“Tengo varias propuestas de diferentes partidos políticos para volver al Congreso, estoy convencida de que ya es hora de volver a las canchas para sacar a todos los corruptos”, refirió la exvedette, según informa Latina.

“Estoy disfrutando con mis amigos y familiares y me entero de que he salido en ese canal internacional History Channel, como me van a confundir con Sarita Colonia, tendré cara de Santa y tengo muchos devotos que me piden consejos de amor y mis dietas, pero no me comparen con ella”, señaló la también excongresista.

Como se sabe, la actriz cómica ya pasó por el Congreso, cuando consiguió una curul en los años 90 como parte del partido político Movimiento Independiente Agrario (MIA), tras una novedosa campaña electoral en la que promocionaba su número (13) que colocó en una de sus nalgas.

