Flavia Laos atraviesa un complicado momento familiar luego de la partida de su abuelo. A través de las redes sociales, la influencer confirmó el fallecimiento de su familiar con un triste mensaje.

La participante de ‘El Gran Chef Famosos’ conmovió a sus seguidores al publicar un arreglo fúnebre que ella y su hermana compraron para el velorio de su abuelo materno.

“De nosotras para ti. Ahora tenemos un ángel más cuidándonos, nos verás orgulloso cumpliendo nuestras metas desde arriba. Con amor, tus nietas Flavia y Kiara”, se puede leer en la tarjeta de despedida.

La intérprete de ‘Portarnos mal’ había señalado hace algunos meses que su familiar se encontraba delicado de salud por lo que estaba internado en una clínica local.

“Aww mi abuelito, en verdad que no teníamos una foto todos juntos, y esto es algo muy especial. Mi abuelo ahorita no está bien, está en la clínica y estamos pasando días muy complicados”, sostuvo Flavia Laos en el set de ‘Mande quien mande’ con la voz entrecortada.









Flavia Laos se ve con su ex:

Flavia Laos visitó a Angie Arizaga en su programa y participó en un picante juego de preguntas en el que sorprendió a todos al revelar que sólo se lleva bien con uno de sus exenamorados, Emilio Jaime, pero “con los otros siete, ya no”.

“Con él me llevo muy bien. Nosotros somos amigos: hemos salido juntos y nos hemos visto, pero con los otros siete, ya no”, fueron las palabras con las que Flavia Laos desconcertó a Angie Arizaga y, sobre todo, a sus oyentes.

La modelo e influencer también contó en vivo que, alguna vez, tuvo un fan acosador que la esperaba todos los días en la puerta del canal, que la han confundido con “Ale o Mayra” y que ha llegado a trabajar con resaca.

“Trabajo desde que tengo quince años y, a veces, me decían que domingo tenía que trabajar”, y que me ha “chapado” a alguien y luego “me he arrepentido”, declaró la rubia en la entrevista a Onda Expansiva.





