Ducelia Echevarría rompió su silenció y se refirió al polémico ‘ampay’ que protagonizó con un hombre mayor que ella. La conductora de televisión reconoció que mantuvo una relación con esta persona, pero aseguró que no sabía que era un hombre casado.

“Yo estaba conociendo a esta persona y yo simplemente no soy el FBI para andar investigando. Me dejé llevar, sí mantuve una relación con él, salimos, nos estuvimos conociendo. No soy una chica tóxica, no ando investigando a la persona con la que salgo”, dijo en el programa ‘Préndete’.

La exchica reality reveló que conoció a George Jaico en diciembre del año pasado, pero dijo que no tuvo mucho contacto con él.

“Lo que he vivido con él, no tengo idea de lo que él hacía después. Me voy a mi casa y a partir de ese momento yo no sé nada. Los pocos momentos que hemos compartido, me deja en mi casa, me voy y listo”, agregó.

Finalmente, señaló que no está bien emocionalmente y que toda la situación ya está en el pasado. “Estoy aquí fuerte porque he pasado por varias cosas, sé que no hice nada malo y no tengo por qué huir. Lo estuve conociendo (no va más mi relación), tiempo pasado y listo”, concluyó.





