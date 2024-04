La actriz Sharon Stone enfrentó diversos altibajos a lo largo de su carrera cinematográfica y situaciones personales. Sin embargo, más allá del éxito en la pantalla grande, la actriz confesó que habitualmente lucha por tener una buena salud mental.

Como se recuerda, la artista saltó a la fama internacional con su papel de Catherine Tramell en ‘Bajos Instintos’.

“Todos estamos tratando de enfrentar nuestros demonios y todos estamos actuando mal, yo también”, dijo Stone en el podcast ‘Turkish Tea Talk’ con Alex Salmond.

La actriz de 66 años dijo que está “tratando de descubrir cómo seguir levantándose, seguir ayudando a las personas a levantarse, incluso si las derribamos y asegurarnos de que todos volvamos a levantarnos”.





Problemas de salud mental

Sharon, quien trabaja con la Organización Mundial de la Salud, señaló que una de cada 10 personas “a nivel global” está teniendo “una crisis mental”.

La estrella de cine compartió que cree que la gente debería intentar arreglarse a sí misma en lugar de depender solo de figuras políticas que puedan ayudarlas. “Para tratar de decir, tienen que ser nuestros líderes, bueno, ¿qué líder crees que será? Debe comenzar con el individuo”, explicó Stone.

“Tienes que levantarte, recomponerte y ayudar a quien creas que te has topado, y seguir avanzando y lograr el perdón instantáneo. Perdón instantáneo para ti mismo”, indicó.

La artista indicó que el legado que construyó para llegar a Hollywood comenzó a colapsar cuando decidió ayudar a grupos vulnerables, incluso tuvo que ocultar que ganó un premio por su trabajo en defensa de las personas con VIH.

“Estoy en la maldita habitación correcta. Esta es mi gente”, dijo Stone sobre cómo se sintió al asistir a un evento sobre cómo crear paz global.

“Me tomó 35 años, pero estoy en la habitación correcta, y nunca le dije a la gente aquí, en Los Ángeles, que incluso gané. No se lo dije a nadie porque pensé: ‘¿Cómo puedo decirle a la gente en el negocio del cine que gané un premio Nobel?”, finalizó.





Sharon Stone denunció que la presionaron para tener sexo con Billy Baldwin

La actriz denunció que la presionaron para tener relaciones sexuales con el actor Billy Baldwin para “mejorar su química”.

El lamentable hecho ocurrió cuando la artista estadounidense estaba en su mejor momento y mientras grababa la fallida película Sliver, en 1993, producida por el fallecido Robert Evans

Según contó la sex symbol de los años noventa, para el productor de dicha cinta, solo de esa forma ella podría corregir la mala actuación y falta de complicidad de Billy Baldwin, el coprotagonista.

Esta revelación ya había sido contada antes por Sharon Stone en el libro de sus memorias, The Beauty of Living Twice, en 2021, pero sin mencionar el nombre del productor que la obligó.

“Él iba corriendo por su oficina con lentes de sol contando que se acostó con Ava Gardner y que yo debería hacer lo mismo con Billy Baldwin, porque así mejoraría su interpretación”, confesó.

La actriz hollywoodense agregó que, para Robert Evans, “si yo me acostaba con el coprotagonista, entonces ambos generaríamos la química necesaria para poder salvar la película”.





Billy Baldwin arremete contra Sharon Stone

Las recientes declaraciones de Sharon Stone han capturado la atención del público y de Hollywood. Todo comenzó cuando Stone reveló la identidad de un productor que la incitó a tener relaciones con Billy Baldwin para “mejorar su química”. Ante estas afirmaciones, Baldwin no tardó en tomar las redes sociales para contrarrestarlas y cuestionar la historia de la actriz.

En un mensaje contundente publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Baldwin expresó sus dudas sobre las palabras de Stone y sugirió que podría tener más que decir al respecto en el futuro. “¿No estás seguro de por qué Sharon Stone sigue hablando de mí todos estos años después? ¿Todavía está enamorada de mí o todavía está herida después de todos estos años, rechacé tus insinuaciones?”, cuestionó el actor de 61 años, quien está casado con Chynna Phillips.

Baldwin también recordó un incidente durante la filmación de la película, donde solicitó coreografiar la escena de sexo final para evitar besar a Sharon Stone. Además, insinuó que tiene información comprometedora sobre la actriz que podría “dar vueltas la cabeza”, pero que hasta ahora ha mantenido en secreto.

“Tengo tanta suciedad sobre ti que le daría vueltas la cabeza, pero me he mantenido callado”, continuó Baldwin en su tuit, para luego plantear la posibilidad de escribir un libro para contar las historias “inquietantes, pervertidas y poco profesionales” sobre Sharon Stone.

