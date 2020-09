La joven cantante Selena Gómez deslumbró en los American Music Awards de este año al interpretar sobre el escenario The Heart Wants What It Wants, desgarrador tema que parece aludir a su fallida relación con Justin Bieber.

“El corazón quiere lo que quiere” es el título en español de la canción que —según se vio en la transmisión del evento— puso al borde de las lágrimas a la cantante, conocida por su inestable relación con el ídolo juvenil.