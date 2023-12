Pese a que descartó tener un romance con Renato Rossini Jr., Alessandra Fuller volvió que ser ‘ampayada’ por las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ en comprometedoras situaciones con el influencer, con quien pasó la noche en su departamento que aún estaría a nombre de su expareja Francesco Balbi.

Esta noche, el programa de Magaly Medina mostrará imágenes que evidenciarían una vez más que entre la protagonista de ‘Ven, Baila, Quinciañera’ y el hijo de Renato Rossini hay algo más que una simple amistad.

“AMPAY, Alessandra Fuller y Renato Rossini Jr salen de disco, se van al ‘depa’ de la actriz y salen al día siguiente”, se oye en el adelanto del programa de Magaly Medina.









Ale Fuller niega haberse apropiado del ‘depa’ de su ex:

Luego de que Magaly Medina dejara entrever que Ale Fuller aún no devuelve el dinero que su expareja, Francesco Balbi, puso para la adquisición de su departamento, la actriz rompió su silencio para aclarar que fue ella quien dio el primer paso para poner en regla todos los documentos del inmueble tras su separación.

“Me sorprende que se esté exponiendo temas tan personales y privados a nivel nacional, sobre todo temas relacionados con el dinero. Es innecesario. Yo sé la persona que soy y eso lo sabe perfectamente Francesco. Yo he sido la primera persona en buscar a Francesco para poner todo en orden e incluso antes de que él me lo ponga sobre la mesa”, sostuvo Ale Fuller en una entrevista con Trome.

Según precisó, logró ponerse de acuerdo con su expareja que sería ella quien se quede a vivir en dicho inmueble, pero antes ambos habrían dejado todo legalmente documentado.

“Tomamos la decisión de que yo me quedase en el departamento y él se mudara. Nos dedicamos a firmar todos los documentos, hacer las gestiones notariales y todos los trámites. Ya está todo listo y solucionado, pero yo he sido la primera persona en gestionar las cosas sin pedir que nada ni nadie me regale algo”, agregó.





