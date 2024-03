Sebastián Lizarzaburu preocupa a sus seguidores y es que el ‘Hombre roca’ fue sometido a una operación de emergencia debido a una infección bacteriana en la piel, la cual pudo comprometer músculos, nervios y hasta algún órgano.

“Tengo un absceso, es una infección grande, en la zona del dorsal casi axilar que ha generado una celulitis, está todo rojo, se está expandiendo de una forma que podría comprometer o músculo, o nervio o la caja toráxica y chapar algún órgano y eso me podía jugar demasiado en contra”, dijo el exchico reality a través de sus historias de Instagram.

El fisicoculturista no pudo evitar quebrarse al hablar de este mal momento que viene atravesando y confesó que su hija con Andrea San Martín no ha ido a verlo a la clínica hasta el momento.

“Pasó una canción que me hizo acordar a mi hija, que no ha venido a verme, no sé si sepa que estoy acá, me hubiese gustado que tenga la delicadeza de venir, pero entiendo que es para que no se preocupe más de la cuenta”, indicó.

Finalmente, Sebastián Lizarzaburu contó que ya salió de la cirugía, y que luego de estar unas horas en UCI, se recupera favorablemente, no obstante, los médicos tiene que ver su evolución para ver que no existan otros órganos comprometidos.





