La lujosa fiesta de doña Rosa Núñez, exesposa de César Acuña, continúa dando qué hablar no sólo por su lista de invitados que incluyó personajes de la farándula, sino también por la exorbitante suma que se habría desembolsado por tener al Grupo 5 en el evento.

Según reveló Magaly Medina, la matriarca de los Acuña habría pagado nada menos que 250 mil soles para tener al Grupo 5 cantando en la fiesta por sus 70 años.

“El tono estuvo impecable, estuvo el Grupo 5, la orquesta de moda. ¿cuánto cuesta contratarlos para un evento privado?... ¿10 mil, 20 mil, 50 soles, cómo la orquesta de Domínguez? No, no, no... 250 mil soles. El que quiere tener al Grupo 5 en su fiesta tiene que abrir su billetera y sacar y pagar”, reveló la ‘Urraca’.

“Así cuesta, 250 mil soles y lo sabemos porque nosotros hemos llamado por encargo de algunas personas, porque necesitábamos contratarlos para un evento que, debido a ese costo, nadie tiene, pero la mamá de los Acuña sí los tiene”, añadió la presentadora de ATV.





Janet Barboza captada de la mano con misterioso hombre

Las conductoras de América Hoy, Ethel Pozo, Janet Barboza y, obviamente, la nuera Brunella Horna, estuvieron presentes en la fiesta de la madre de Richard Acuña.









Las conductoras de América Hoy se tomaron fotos juntas y disfrutaron en la pista de baile, pero lo que realmente llamó la atención fue la misteriosa presencia de un hombre al lado de la ‘Rulitos’.

En unas imágenes difundidas a través de las redes sociales, se pudo apreciar a la conductora de televisión de la mano con un sujeto, quien habría sido el invitado de la popular ‘Rulitos’.

Aunque no se identificó al galán que la acompañaba, los usuarios de las social media especularon que se trataría del nuevo interés romántico de la presentadora del programa en mención.





