El nombre de Roberto Xavier, ganador de ‘La Voz Kids’ 2019′, ha vuelto a saltar a la palestra y es que usuarios volvieron a recordar su trágica historia que envuelve a su familia luego de su triunfo en el reality musical en México.

Como se sabe, el pequeño artista ganó un premio de medio millón de pesos (más de 50 mil dólares) gracias a su talento a los 9 años de edad, no obstante, este dinero habría terminado en manos de su padre Roberto Marín, quien lo abandonó a él y a su madre.

Su triste desenlace se conoció gracias al popular tiktoker Eslowosle. El influencer visitó la Escuela Secundaria Técnica Número 26 en Aguascalientes para entrevistar a los estudiantes y se llevó una amarga sorpresa al encontrarse con Roberto Xavier.

Según contó el artista, su padre abandonó a su familia llevándose consigo el premio del concurso apenas seis meses después de su triunfo en ‘La Voz Kids’, una historia que conmovió a los internautas.

“Lamentablemente, a los 6 meses que yo gané ‘La Voz Kids’ mi papá nos abandonó y se llevó el premio. (…) Él dijo que se iba de la casa, dijo que el premio era más de él que mío porque él me había enseñado a cantar. Pero está bien, el dinero va y viene, el talento me lo quedé yo y le doy gracias a Dios”, confesó Xavier, citando al consejo que le dio su abuela, haciendo referencia a que “las cosas pasan por algo”.









¿Qué respondió su padre?

Tras la fuerte acusación, Roberto Marín dio la cara y aseguró que el premio de su hijo estaba en un fideicomiso destinado exclusivamente para su educación, y que tanto él como la madre de Roberto no tenían acceso a esos fondos.

“Sí existe tal premio, el cual está como en un fideicomiso para sus estudios que ni yo ni su mamá absolutamente pueden tocar porque son expresamente para ese fin, para sus estudios. También pues teniendo derecho, se me ha negado el mismo el verlo en un promedio de 4 años que no lo veo, esporádicamente lo veo en las redes, y me da gusto que ande siguiendo los pasos que yo le enseñé en el ámbito musical. Sin más por el momento me despido de la gente, le mando bendiciones a la gente que me ha estado agrediendo, insultando”, señaló el hombre, intentando así limpiar su imagen.





