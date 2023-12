Samantha Batallanos reapareció en el programa ‘Magaly TV: La Firme’ luego que Jonathan Maicelo dejara entrever que ella misma se arrancó los cabellos para culparlo de la supuesta agresión en un taxi.

A la modelo no le cayó nada bien que el boxeador intentara limpiar su imagen haciéndola quedar mal parada en el programa de Lady Guillén, esto tras señalar que el mechón de pelo que tiene en la mano podría ser por sus decoloraciones y cambios de look.

“Ya tenemos experiencia en esos temas (tratamientos capilares), no nos van a venir a mentir en nuestra cara. Él me agarró del pelo, del cuero cabelludo, prácticamente me lo agarró con todas sus fuerzas y con sus dos manos y ahora dice que no sabe qué responder a eso”, cuestionó la influencer.

Tras reafirmar su denuncia, Samantha Batallanos volvió a narrar los duros momentos que vivió al interior del taxi luego de recibir la supuesta golpiza por parte de su expareja.

“Me agarró de los pelos y me puso la cara en el piso del taxi para humillarme. Cuando salgo del carro en shock, me metí a cualquier taxi arriesgando mi integridad física, y al señor no le podía hablar solo balbuceaba, en eso veo mi pelo y me quedo en shock, me asusto y dije hasta qué grado ha llegado esta persona”, contó la modelo en conversación con Magaly Medina.









