La modelo Samantha Batallanos sorprendió al hablar sobre cómo se encuentra emocionalmente tras su sorpresiva ruptura con Jonathan Maicelo, a quien acusa de haberla agredido hasta en cuatro oportunidades. La modelo asegura que necesita sentirse “amada” y reveló los requisitos que debe cumplir su próxima pareja.

La exMiss Grand Perú confesó que no le ha cerrado las puertas al amor tras los traumáticos momentos que asegura haber vivido junto al boxeador. Sin embargo, señaló que en su próxima relación se deben cumplir sus caprichos.

“Al final, lo que a mí me encantaría, si es que vuelvo a tener una relación, es que sea millonaria, pero en cariño, en amor, en cuidados, en engreimientos, palabras de amor. Yo soy demasiado romántica”, explicó en su cuenta de Instagram.

“Creo que tengo que aceptar que yo sí necesito que me estén diciendo cosas lindas, que me estén apapachando o sea, yo sí necesito eso de mi pareja. (...) Saben, porque creo que es lo más lindo, ¿no? o sea, para eso yo me enamoro también, por eso entrego mi corazón, mi amor, mi cariño para también recibir lo mismo del otro lado, ¿no?”, añadió la modelo peruana.

