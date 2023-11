La modelo Samantha Batallanos salió a aclarar unas declaraciones sobre la relación que tiene con Jonathan Maicelo, asegurando que no está con el empresario por su dinero.

Como se recuerda, ante el rumor de un distanciamiento entre ambos, Batallanos dijo lo siguiente:

“Yo tengo que ser dueña de todos sus restaurantes. No pues, no me va a costar tanto, papito, para en un año terminar. Él está en mi poder, no hay forma que lo suelte. Ahorita lo tengo trabajando, ahí haciendo las monedas (...) Cuando sea millonario y me dé la verdadera roca, ahí le digo que ya (para casarse)”.

Estas declaraciones generaron una ola de críticas en redes sociales, donde la tildaron de interesada y de estar detrás del dinero del exboxeador y empresario.

En ese sentido, la modelo se presentó en América Hoy y aclaró que no tiene interés en el dinero de Maicelo, puesto que no es millonario, pero sí indicó que espera que él sea trabajador y salga adelante.

“Todo el mundo sabe que Jonathan no es millonario. Cuando dije que está haciendo monedas es porque está trabajando y sacándose la mugre (...) no es malo querer que tu hombre, tu marido, cumpla sus sueños, que trabaje, que sea emprendedor, que le des la palmada para que salga adelante. Jonathan es un hombre de alto valor, él no amilana que yo le diga que quiero que sea millonario. Eso es no ser mediocre”, expresó.

Para demostrar que no está detrás del dinero de Maicelo, expresó que viajan en moto y en taxi y no hay problema con eso.

“En algún momento él logrará cumplir sus sueños y ya no vamos a andar en moto porque si yo fuera una interesada no estaría con él. Andamos en moto, andamos en taxi. Me subo con tacos y lo abrazo, nos vamos a los locales”, explicó.





