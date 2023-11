Samantha Batallanos decidió abordar los rumores de un posible distanciamiento con Jonathan Maicelo y afirmó que ambos están firmes en su decisión de casarse. Sin embargo, la modelo mencionó una peculiar condición para casarse.

En declaraciones para el programa ‘América Hoy’, Samantha aseguró que el boxeador está más comprometido con ella que nunca.

“¡No! ¡Él está más amarrado a mí! ¡Estás loco! Yo tengo que ser dueña de todos sus restaurantes. No pues, no me va a costar tanto, papito, para en un año terminar. Él está en mi poder, no hay forma que lo suelte. Ahorita lo tengo trabajando, ahí haciendo las moneda” , dijo.

Además, la modelo dijo que está esperando que Jonathan le proponga matrimonio de manera oficial muy pronto. “Cuando sea millonario y me dé la verdadera roca, ahí le digo que ya” , agregó finalmente.