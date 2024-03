En una reciente declaración, la modelo Samantha Batallanos ha dejado en claro que no existe posibilidad alguna de retomar su relación con el boxeador Jonathan Maicelo. Afirmó que, si bien en algún momento pudo haber sentido atracción por él, en la actualidad tiene otros pretendientes.

“No es que sea él, sino que en general. O sea, si en algún momento me gustó, tampoco voy a hacer tan loca de decir que físicamente ya no me gusta, para nada. Igual ahorita me gustan otros chicos, así que ya pasó”, expresó Batallanos, despejando así cualquier especulación sobre una posible reconciliación con Maicelo.

La modelo también compartió algunos criterios sobre lo que busca en un hombre para conquistar su interés. “No me gustan los hombres fríos. Me gusta que sean cariñosos, atentos, caballeros, detallistas”, señaló entre risas.

Ante la consulta sobre la denuncia de la nueva pareja de John Kelvin, Batallanos optó por mantenerse al margen del asunto, expresando su deseo de que todo se resuelva de manera justa. Además, destacó la importancia de que las mujeres no permanezcan en silencio frente a situaciones difíciles: “Una mujer no debe quedarse callada, debemos pedir ayuda, debemos ser valientes para pedir ayuda”, enfatizó.

Con estas declaraciones, Samantha Batallanos ha puesto fin a los rumores sobre una posible reconciliación con Jonathan Maicelo, dejando en claro sus preferencias y convicciones respecto a las relaciones sentimentales y el empoderamiento femenino.





