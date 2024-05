Los familiares, amigos y fanáticos de Yola Polastri se mantienen consternados por la salud de la animadora infantil luego que se conociera que sufrió un infarto cerebral, el cual la dejó postrada en la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica local.

Luis Ángel Pinasco, más conocido como ‘Rulito’ Pinasco, fue una de las tantas figuras que ha expresado su preocupación por la ‘Chica de la tele’, y es que, hasta el momento, no ha podido comunicarse con los parientes de la artista, quien no habría mostrado mejoría.

“Me ha causado bastante pena, al enterarme de la noticia he tratado de llamar para saber cómo está, pero no me contesta nadie”, indicó en ‘América Espectáculos.

El presentador de América Televisión contó que su familia mantiene un vínculo muy cercano con Yola Polastri ya que la artista es madrina de su hija Chiara Pinasco, por lo que estuvieron presentes en su fiesta por sus 74 años.

“Como vamos a todos los cumpleaños de la ‘comadre’. Mi mujer me dijo que en el último cumpleaños ya no la vio bien. Parece que esto venía cultivándose desde algún tiempo, ¿no? Porque los infartos no aparecen así nomás”, sostuvo el también actor.

En ese sentido, dijo que confía que la intérprete de ‘El telefonito’ saldrá airosa de esta batalla y que pronto la veremos en los escenarios.

“Acabo de agarrar el teléfono y tenemos varios chats de extrabajadores con cadenas de oración por la salud de Yola... No he podido comunicarme con la familia, todavía no”, dijo Pinasco, bastante preocupado.





