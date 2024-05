El comediante Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, se mostró fastidiado con la polémica que se ha abierto en torno a su vida familiar por la herencia que dejará el día en que le toque partir de este mundo.

En declaraciones para América Espectáculos, el también cantante aseguró que no tiene una fortuna y, por el contrario, ha preferido gastar lo poco que tiene en vida junto a Monserrat Seminario y sus hijas.

“Cómo estaré de misio que un ladrón entró a mi casa y me dejó 50 soles, al ladrón le dio pena cómo vivía. ¿De dónde tengo una fortuna? La plata se ha hecho para darle educación a los hijos, que tengan su título. Todo lo que hay aquí es prestado hay que vacilarse, gozar, viajar. A Monserrat me la llevé a conocer toda Europa. Nada te llevas al más allá”, dijo.

Aunque precisó que no existe un conflicto entre sus hijos mayores y su actual pareja por la herencia que dejará, Melcochita se mostró incómodo por el debate que se ha generado respecto a sus bienes.

“No hay nada de conflicto, Yesenia habló muy bonito, Susan también. Ellos están logrados, tienen su trabajo, Susan trabaja para el gobierno, Yesenia es cantante, Hussein está en Alemania, trabaja para la Mercedes Benz, César está en Argentina, Pablito... el menor tiene 50 años, saca tu cuenta”, dijo orgulloso.

En ese sentido, exigió a sus hijos que lo dejen vivir tranquilo. “ Están pensando en que me muera , déjenme vivir mi vida que yo no me meto en la vida de nadie, soy un bohemio”, acotó Pablo Villanueva.









