La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, a través del Segundo Despacho, ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para tres individuos presuntamente implicados en el secuestro de la empresaria Jackeline Salazar, ocurrido el pasado 13 de mayo.

El Ministerio Público, mediante su cuenta en X (anteriormente Twitter), informó que la fiscal provincial Ana Figueroa ha requerido esta medida contra los acusados por los presuntos delitos de secuestro y pertenencia a una banda criminal.





Los sospechosos han sido identificados como Tino Alfredo Cano Aliaga (28), apodado ‘Cejón’; Luis Andrés Chaupis Morales (25), alias ‘Cheto’; y Brayan Tonney Yomona Quezada (30), conocido como ‘Narizón’.

Estos tres individuos fueron capturados el viernes 24 de mayo durante el operativo de rescate de la empresaria, realizado en un inmueble de dos pisos ubicado en la asociación de viviendas Costas del Sol 2, en el distrito limeño de Carabayllo.

En la misma operación, también se detuvo a Armando Vásquez Jara (61); sin embargo, fue liberado al día siguiente tras demostrarse que no tuvo participación en el secuestro, según declaró el general PNP Marco Conde, jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú.





Más implicados en el secuestro de Jackeline Salazar





En el marco del secuestro de la empresaria del rubro de gimnasios Jackeline Salazar, el Poder Judicial ha dictado diez días de detención preliminar contra Felicita Ortiz Ruiz, Jhonatan Manay Ortiz y Mireya Horna Pinazo. Los tres están bajo sospecha de haber participado en el secuestro de la empresaria, quien fue rescatada recientemente en el distrito de Carabayllo.

Esta medida judicial se suma a las acciones tomadas días atrás, cuando la Policía Nacional detuvo a Jesús Santos Victorio, tío político de Jackeline Salazar, y a su hijo, Jesús Abraham Victorio Vallejos. Ambos fueron aprehendidos bajo la sospecha de tener implicancia en el secuestro.

Durante su detención, el pasado 27 de mayo, Jesús Santos Victorio declaró: “Soy el cuñado de Jorge Salazar [padre de Jackeline] y, por apoyarle con la geolocalización, han intervenido”. Este testimonio ha generado controversia y plantea interrogantes sobre su verdadera implicación en el caso.





Jackeline Salazar reaparece tras ser liberada





Una semana después de que la Policía Nacional del Perú (PNP) lograra su rescate, la empresaria Jackeline Salazar recurrió a su cuenta oficial de Instagram para dejar un mensaje en el que expresó su agradecimiento a las personas que le dedicaron una oración durante su cautiverio.

En su cuenta, que ahora es privada, la mujer de negocios se disculpó por mantenerse en silencio, pues aseguró que aún no tiene las “fuerzas para hacer” ya que su secuestro fue “muy duro” para ella y su familia. Sin duda, fueron días terribles, fueron once días de cautiverio.

“No tengo palabras para agradecer sus oraciones, apoyo y ayuda. Disculpen si no respondo los mensajes, esto es muy duro para mí y mi familia. Escribo este mensaje porque no quería dejar de agradecer a cada uno por tanto apoyo”, escribió.

Y agregó: “Definitivamente, soy tan bendecida por tener a tanta gente que estuvo pendiente y con sus oraciones. Dios me dio tanto ese milagro que día a día se lo pedía. Discúlpeme si no respondo todavía los mensajes, es que aún no tengo las fuerzas para hacerlo. Muchas gracias, los quiero”.

