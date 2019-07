Se dijeron de todo: El cruce de palabras entre Rosángela Espinoza y Tula Rodríguez [VIDEO]

Rosángela Espinoza y Tula Rodríguez se enfrentarán esta noche en el reality de baile 'Divas' de 'Esto es Guerra'. Previo al esperado duelo, las protagonistas tuvieron un cruce de palabras en el programa 'En Boca de Todos'.

La 'chica selfie' señaló que su contrincante se estaba haciendo "la víctima" y no se dejó intimidar por su desafiante lenguaje. Además, resaltó que no le debe respeto, pues Tula no es su jefa.

Por su parte, Tula Rodríguez no se dejó amilanar por las palabras de la modelo y aseguró que ella tenía mayor trascendencia en el reality de baile porque apostaron por su persona.

"Silencio todos, por favor. Déjame sola. Chiquita sal de ahí que voy a hablar un rato. Quiero que sepas Rosángela Espinoza que la jefa de Peter (Fajardo) es Mariana Ramírez del Villar y ella apostó por este pechito", resaltó.