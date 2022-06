Magaly Medina salió en defensa de Rodrigo González luego que efectivos policiales buscaron al conductor de “Amor y Fuego” en su departamento de San Isidro y en su centro de trabajo por denuncias de Susana Umbert y Cathy Sáenz.

“Hoy no vamos a comenzar el programa bailando porque hoy hubo un movimiento desde el mediodía luego que la policía intentó detener al conductor Rodrigo González en su canal Willax TV y en su departamento de San Isidro”, dijo Medina al inicio de “Magaly TV: La Firme”.

“Hoy se acercaron policías de distintas comisarías hasta el domicilio de Rodrigo González y lógicamente no consiguieron detenerlo porque no había alguna orden de un juez... Se hizo todo un circo y la prensa de otros medios se acercaron. Esto ha sido todo un espectáculo circense y eso que aún no llegamos al mes de julio”, añadió.

Medina recalcó que González tiene el derecho de opinar en su programa sobre otras personalidades del espectáculo nacional.

“Pese a las diferencias que he tenido con Rodrigo. Acá hay una cuestión principista que va de la mano de la libertad de expresión. Nosotros tenemos derecho a la opinión, esta puede ser irónica y no ofensiva”, indicó.

“Nosotros hacemos crítica de la gente que trabaja en televisión. No nos podemos comparar con un John Kelvin, un verdadero maltratador de mujeres, probado por la justicia. No pueden tratar a un periodista con esa misma vara”, concluyó.

Policía busca a Rodrigo González por denuncia de Susana Umbert y Cathy Sáenz

Durante la mañana del viernes 3 de junio, efectivos policiales llegaron hasta la casa de Rodrigo González ‘Peluchín’ y por la tarde a las instalaciones de Willax Televisión por las denuncias de la exproductora Susana Umbert y la exconductora Cathy Sáenz.

Al inicio del programa “Amor y fuego”, la conductora Gigi Mitre conversó con Iván Paredes, abogado de ‘Peluchín’, para que explique la situación legal del presentador de espectáculos, cuyas denuncias han sido archivadas.

Según las imágenes de Willax Televisión, Rodrigo fue buscado por ocho policías de las municipalidades de San Isidro y Monterrico, en su hogar y en su centro de trabajo. Ante esta situación, el conductor no salió de estos dos lugares y envió a su abogado.

