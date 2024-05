En los últimos días, Ricky Trevitazo ha sido el centro de una controversia luego de que Roly Ortiz, creador de la popular agrupación ‘Skándalo’, revelara en el programa digital OUKE de Carlos Orozco, que Trevitazo fue despedido debido a su comportamiento violento hacia otros miembros del grupo.

Ortiz compartió detalles sobre el motivo del despido de Ricky, algo que el propio cantante desconocía hasta ahora: “Ricky, en esa época, era un muchacho muy agresivo. Tenía un músico, el timbalero, que tenía habilidades especiales y lo humillaba, le pegaba, una vez le escupió en la cara a este chico, era muy abusivo”.





La respuesta de Trevitazo y Luigui Carbajal no se hizo esperar. En su programa de Radio Panamericana, ambos se defendieron de las acusaciones.

Luigui anunció que se reunirán con sus abogados para analizar la situación y decidir los pasos a seguir: “Nos vamos a reunir con los abogados para saber cómo responder (…) hay muchas cosas que no son ciertas”.

Durante la transmisión, Karla le preguntó al ex de Dorita Orbegozo sobre la veracidad de las acusaciones. “¿Es cierto que Ricky era abusivo contigo?”, a lo que Carbajal respondió: “Para ser muy honesto, cuando éramos chibolos, Ricky y yo no nos llevábamos muy bien, yo andaba con Luis, ya con el tiempo hemos llegado a una hermandad… Nunca he visto, tampoco, un tipo de maltrato hacia Luis”.

Ricky también ofreció su perspectiva, reconociendo que la falta de experiencia y el rápido ascenso a la fama pudieron haber influido en su comportamiento. “Éramos chiquillos, por el simple hecho de ser chibolos, no teníamos asesoramiento previo, todo llegó de porrazo, fama, dinero, simplemente nosotros hacíamos las cosas por lo que veíamos en el camino, por eso, quizá, pasaron algunas cosas… Reconozco que he tenido miles de errores, pero no voy a admitir errores que no he cometido”, declaró.





