Con 20 años, sin un cuerpo trabajado, ni joyas, ni toda la legión de seguidores que tiene ahora, Maluma se paseó por Agua Dulce , el balneario más popular de Lima. En solo 3 años todo ha cambiado, pero sigue siendo el mismo soñador que salió de un pueblo colombiano con la ilusión de ser, alguna vez, una estrella.

Por aquellos días, el cantante había puesto de moda 'La temperatura'. Era el verano de 2015. En aquella visita se tomó selfis, pero solo lo reconocieron unas veinte personas, tal como se ve en el video publicado por ' Reporte Semanal '.

Ese joven de 20 años se parece poco al ícono de la industria del reguetón en la que se ha convertido el colombiano, que será la voz del Mundial Rusia 2018 .

"Me encanta compartir con mi gente, además el clima está muy rico", decía Maluma mientras era entrevistado. También destacó "que la gente me quiera en un país que no es el tuyo".