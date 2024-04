A raíz del estreno de la película biográfica de Ernesto Pimentel, ‘Chabuca’, se han puesto los reflectores en la relación que tuvo el creador del popular personaje con el bailarín Álex Brocca.





¿Quién fue Álex Brocca?

Álex Brocca nació en el Callao y fue un bailarín que sobresalió en los escenarios limeños.

Tal como lo relata en su libro autobiográfico ‘Canto de dolor, no repitan la canción’, estudió computación, pero no era algo que le agradaba.

Posteriormente, postuló e ingresó a la Escuela Superior de Arte Dramático. Brocca exploró diversas formas de expresión artística, desde la danza hasta el canto, pasando por la literatura y otras formas de demostrar su arte.

El bailarín incursionó en la literatura y el 2000 publicó su autobiografía en la que relató cómo descubrió su orientación sexual, el camino que recorrió hasta aceptarse, lo difícil que fue enfrentar los prejuicios en un país como el Perú, así como el impacto del VIH en su vida y la de su pareja. Además, contó los detalles más íntimos de su vínculo con Pimentel con quien estuvo 10 años.

Brocca murió en setiembre del 2004, en el hospital San José del Callao, a los 39 años. Su deceso se produjo debido a complicaciones respiratorias originadas por una bronconeumonía. Su salud estaba resquebrajada por un cáncer de ganglios y por el Sida.

En su libro, que actualmente no se encuentra en circulación, narra extensamente desde su primer encuentro hasta el final de su relación con el creador de ‘La Chola Chabuca’.

El encuentro de ambos personajes fue el inicio de una relación llena de pasión, romance y complejidad, que luego Alex plasmaría en el texto anteriormente mencionado.









Libro de Álex Brocca 'Canto de dolor'.





¿Qué dijo Ernesto Pimentel sobre la muerte de Álex Brocca?

Tras la muerte de su expareja, Ernesto Pimentel no asistió al velorio y poco antes fue impedido de visitarlo en el hospital por decisión de sus familiares. Sin embargo, en declaraciones a la prensa, recordó los momentos de conflicto que vivieron, aunque también lo recordó con cariño.

“Fui a visitarlo y logramos conversar. Tuvimos tiempo de arreglar nuestros problemas y hasta le prometí que cumpliría su último deseo, pero eso quedará entre los dos”, declaró Pimentel en aquel entonces.









Ernesto Pimentel: Magaly Medina ofrece jugosa recompensa por entrevista perdida de Alex Brocca

La conductora Magaly Medina no dudó en pronunciarse sobre su breve aparición en la película ‘Chabuca’ de Ernesto Pimentel, donde entrevista a Alex Brocca . Ante ello, la ‘Urraca’ ofreció una jugosa recompensa para la persona que tenga la entrevista perdida del bailarín fallecido.

Como se recuerda, la cinta peruana no solo recordó los inicios del conductor sino su relación con Brocca, quien murió tras una dura lucha contra el sida, enfermedad que le fue diagnosticada en sus últimos años de vida y por lo que decidió escribir el libro autobiográfico ‘Canto de dolor, no repitan la canción’, que no dejaría muy bien al presentador de televisión.

Medina aseguró que no tiene el archivo multimedia, ya que fue realizada cuando trabajaba en Latina y ellos la poseen. Debido a que ambos canales son competencia directa, considera que es poco probable que se la proporcionen.

“La entrevista yo la he buscado, claro, ¿cómo no?, no está acá en ATV porque eso fue cuando yo pertenecía a ‘Latina’, que en esa época se llamaba ‘Frecuencia Latina’. Yo empiezo mi programa aquí en noviembre de 1997 y en julio de 1998 empiezo a trabajar en Latina. Me voy de este canal, me voy porque tengo muchas diferencias en este canal y me voy a trabajar a Latina dos años, del 98 al 2000″, aseveró.

“Y esas entrevistas que hice aquella época, las de Alex Broca, se quedaron en Latina. Y por supuesto que Latina no me va a dar esa entrevista, nunca me la va a dar. La debe tener ahí bien guardada en sus archivos y bien fondeada. Nunca me la va a dar porque somos competidores en el mismo horario”, aseveró.

Ante ello, la conductora no dudó en ofrecer una jugosa recompensa por la entrevista de Alex Brocca. “Ahora, si alguna persona tiene la entrevista, la grabó por A, B o X circunstancias, por favor, llamen al 99442-1210, que es el ‘chismefono’, que habrá una recompensa para quien nos haga llegar esa entrevista si es que la tienen. Yo la he buscado, como dije, acá en este canal. No lo tenemos porque yo no trabajaba en ATV. De lo contrario, me hubiera involucrado inmediatamente en el tema”, agregó.

¿De qué trata la película ‘Chabuca’?

La película biográfica de Ernesto Pimentel logró posicionarse como la película peruana más exitosa de este año, con 15 mil espectadores.

El largometraje de ‘Chabuca’ explora la vida de Pimentel desde su niñez. La narrativa sigue su desarrollo durante la adolescencia, sus inicios en la televisión, su batalla contra una enfermedad grave, sus experiencias amorosas y el éxito que ha logrado en la industria televisiva hasta ahora.

Ernesto sostuvo que es una película que representa el cine en todos sus sentidos y que está enfocada en contar una historia. “Esto va más allá de sí les agrado o no; nos permitirá acercarnos a lo que me motivó a seguir adelante durante todo este tiempo”, afirmó.





¿Quién es Miluska Jácome y cómo conoció a Ernesto Pimentel?

Ernesto Pimentel se encuentra atravesando un buen momento en su carrera. Se acaba de estrenar su primera película ‘Chabuca’, su programa de los sábados goza de popularidad y disfruta a plenitud de su paternidad, junto a su amiga Miluska Jácome. En esta nota te contaremos quién es y cómo la conoció.

De acuerdo con el propio Ernesto Pimentel, Miluska ha sido su mejor amiga por más de 25 años.

Ambos se conocieron cuando ingresaron al programa ‘Risas y salsa’. Ella era practicante, egresada de ingeniería de sistemas, mientras que él daba sus primeras presentaciones como ‘La Chola Chabuca’.

“Como los dos éramos nuevos, encajamos bien”, contó ella en una entrevista a la revista Cosas en el 2019. En esa publicación, señaló que no era su prioridad ser madre de familia.

Gracias a su gran amistad, ambos se mudaron juntos hace más de 20 años y lo ha acompañado en los buenos y malos momentos. Es así como decidieron ser padres.

En julio del 2019, Ernesto Pimentel anunció en sus redes el nacimiento de su primer hijo junto a Miluska.

“Él será, desde hoy, el gran motivo de mi vida. Hoy ha llegado al mundo a las 33 semanas, pesando 3 kilos”, sostuvo el artista.

En aquella publicación, también destacó el papel fundamental de Miluska en su vida.

“Junto a Miluska, mi más entrañable amiga por más de 20 años (…), hemos traído al mundo a un niño que sabemos será más feliz aún más que los padres que hoy lo reciben”, escribió.

Miluska es, desde hace más de 15 años, productora de ‘El Reventonazo de la Chola’.

Ernesto Pimentel demuestra la buena relación que lleva con Miluska Jácome.





¿Qué dijo Ernesto Pimentel sobre su faceta como padre?

En una entrevista brindada a Perú21, el creador de ‘La Chola Chabuca’ contó detalles sobre su faceta como padre.

“Estaba en mis planes tener un hijo. Pasó el tiempo y se da el avance de la ciencia. Y hace como diez años se dio la posibilidad de tener un bebé en Nueva York con un vientre subrogado. Me parecía un lindo camino; sin embargo, soy una persona sola, no tengo mucha familia. Entonces, consideré que si quería tener un hijo, debía tener un entorno familiar. Y se decidió la posibilidad de tener un hijo. No ha sido sencillo, no hablo mucho del tema. Ha sido algo cuidado y responsable. Antes yo decía para qué me voy a comprar una casa y ahora quiero construir el rascacielos más alto. No creo en la casualidad. Me resisto a creer en el destino. Yo creo, más bien, en la capacidad de sobreponerse. Mi éxito real es levantarme cada día”, indicó.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

VIDEO RECOMENDADO: