Samantha Batallanos viene dando de qué hablar luego que en el programa de “Magaly TV: La Firme” se difundiera un ‘ampay’ en donde la vemos besándose con Jonathan Maicelo y un día después al exchico reality Duilio Vallebuona.

Pero… ¿Quién es Samantha Batallanos?

Batallanos, de27 años, nació en el populoso distrito de San Juan de Miraflores. La joven se inició en el mundo del modelaje con apenas 15 años, pero fue en el 2019 que dio su gran salto tras participar en el Miss Perú, y fue coronada como Miss Grand Perú 2021

También tuvo un breve paso por el efímero programa ‘Mi gente dice’. Sin embargo, su nombre empezó a sonar en la farándula local por su relación sentimental con Alexander Blas, ‘el príncipe de Gamarra’. Incluso tuvieron intenciones de casarse; sin embargo, el noviazgo no prosperó.

En junio de 2022, Samantha Batallanos volvió a acaparar las portadas de los medios luego que estuviera invitada como parte de las acompañantes del magnate Dan Bilzerian. La modelo contó que fue contactada por Instagram y reveló que a las chicas que acompañan al jugador de póker le ofrecen bastante dinero.

Triángulo amoroso

La exganadora del Miss Grand International fue “ampayada” por las cámaras de “Magaly TV: La Firme” mientras se daba un apasionado beso con el tenistas y exchico reality Duilio Vallebuona. Y tan solo horas después también fue captada besando al boxeador Jonathan Maicelo.

Previo a la difusión de las imágenes, el reportero de Magaly Medina se comunicó con la modelo para conocer cuál es su vínculo con el exchico reality y con el boxeador peruano, pero sus declaraciones dejaron más dudas que respuestas.

“Hoy te tenemos en unas imágenes con Jonathan Maicelo entrenando y besándote ¿son pareja?”, cuestionó el reportero. “No saques eso porfa, tengo flaco, te pido como un favor”, pidió Batallanos al hombre de prensa.

Al ser consultada si su pareja era Dullio Vallebuona, la excandidata al Miss Perú volvió a negar un romance, sin embargo, evitó precisar el nombre de su novio. “No amor cero. (¿Entonces quién es tu flaco?) Es que no quiero dar detalles, prefiero conversar en otro momento”, respondió.

Jonathan Maicelo admite que sí sabía que Samantha Batallanos tenía pareja

Un ‘urraco’ de Magaly Medina se comunicó con Maicelo y el deportista admitió que era consciente de que la modelo tenía una relación sentimental.

“Ella (por Samantha Batallanos) tiene su novio hasta donde yo sé”, dijo Maicelo en conversación con el reportero. Al ser cuestionado sobre si él era el amante, el deportista no quiso entrar en detalles: “No digo nada de eso... no sabía que ella era mediática”.

