Milett Figueroa preocupó a todos sus fans luego de descompensarse en plena grabación del programa ‘Bailando 2023′ el pasado miércoles 27 de diciembre. En ese momento, informaron que se le había bajado la presión a la bailarina. Sin embargo, hoy jueves 28, se reveló que la peruana tiene una desviación cervical.

“Quiero decirles que, lamentablemente, no se pudo recuperar Milett; así que no va a estar presente en el día de hoy. Tiene un problema de cervicales bastante importante, así que no puede venir tampoco hoy”, dijo Marcelo Tinelli.

El problema de salud de la bailarina sería tan malo que le impediría estar presente en su próxima presentación y eso podría dejarla descalificada de la competencia.

“No puede estar parada, ni acostada; tiene que estar sentada. Lamentablemente, el voto hoy lo va a dar su compañero, Gaby Rentería, porque ella no puede estar en el día de hoy. Esperemos que llegue para el próximo ritmo que arranca hoy. Bueno, vamos a ver”, concluyó el presentador.





¿Qué es una desviación cervical?





La desviación cervical, también conocida como Tortícolis, ocurre cuando existe un desgaste anormal en los músculos y huesos del cuello de un ser humano. Esto provoca dolor y podría hacer que la cabeza se mueva de su posición normal.





