Gino Assereto sorprendió luego que ante las cámaras de “América Espectáculos” revelara que su hija mayor Arianna ya le presentó a su primer enamorado. El chico reality manifestó que entiende que la experiencia que vive ahora su hija es “parte de la vida”.

“A Ariannita que está enorme y que ya está con el enamoradito. Sí, pero nada es parte de la vida y yo estoy aquí para apoyarla siempre. (Ya me dicen suegrito) sí, imagínate... (No soy nada celoso) no, no tranquilo, siempre apoyándola”, sostuvo el ‘guerrero’.

El integrante de “Esto es Guerra” también reconoció sentirse sorprendido por lo grande que está su hija Khaleesi, fruto de su relación con Jazmín Pinedo.

“Ha crecido tanto que hoy en día ya no la puedes tomar como una niñita, le tienes que hablar como una adulta, es increíble cómo los niños conforme van creciendo van recepcionando más, van aprendiendo más cosas, entendiendo más cosas, ya te responden y tú dices, en qué momento esta niña empezó a responder de esta manera, es algo hermoso”, acotó.

Por otro lado, el chico reality aseguró que está soltero hace cuatro años y se siente cómodo de esa manera, porque está aprovechando el tiempo para conocerse a sí mismo.

“Aprender a amarnos creo que es lo más valioso y lo más importante en la vida. Ahorita no pienso en pareja, creo que hay muchas cosas por conocer de Gino Assereto que lo último que deseo es gastar energía en otras personas. Prefiero gastarla en mí... el día que llegue alguien será mi complemento”, aseveró.

