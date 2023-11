Pamela Franco y Christian Domínguez siguen en el ojo de la tormenta luego de que se especulara que están atravesando una crisis en su relación, especialmente luego de que la cantante se enfrentara a las colegas del conductor de América Hoy por hacerle bromas sobre su expareja, Isabel Acevedo.

Pamela aseguró que, aunque hayan tenido tensos momentos, se mantiene tranquila y siguiendo los consejos de su madre.

“Estoy tranquila. Voy a practicar el dicho que siempre me dijo mi mamá: ‘No esperes nada de nadie’. Yo me quedo con lo que siento, lo han querido llevar a otro lado y hay cosas que se manejan, no siempre tiene que ser así” , aseguró para ‘América Espectáculos’.

La cantante también se refirió a las declaraciones de Christian, quien aseguró que, de tener problemas con la cantante, él sería el encargado de “terminar o renunciar” a la relación que tiene.

“Si tuviera algún problema con Christian, se lo diría a solas. Él vive engañado, yo lo voy a dejar, chau” , puntualizó.

