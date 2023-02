Cuestión de tiempo. Pese a que en reiteradas veces descartó que una boda estuviera en sus planes, el cantante de cumbia Christian Domínguez por fin ha decidido abrirle las puertas al compromiso y en conversación con un reportero de su canal ‘América TV’ ha revelado que este año se casa con Pamela Franco.

El artista comentó que incluso ha bromeado con su compañera de conducción, Brunella Horna, sobre el estilo que su boda tendría: “Después de lo de Brunella, ya le he dicho, nos ha hecho un favor a todos, porque ahora podemos hacer lo que nos de la gana, porque ya no podemos avanzar más allá”, dijo entre risas.

Además, aclaró que su ceremonia no sería costosa: “Yo voy a hacer algo pequeño y ya no me van a poder criticar, porque nadie puede superar esa boda. Esperemos que este año nos alcance para hacerlo bonito, que es lo importante. Mi mujer ya me dice que no diga nada (sobre el divorcio)”, señaló la expareja de Karla Tarazona.

Pamela Franco pide no hablar más sobre divorcio de Christian Domínguez

¿Pamela Franco piensa casarse con Christian Domínguez?

Al ser preguntada sobre su deseo de contraer nupcias con Christian Domínguez, Pamela Franco ironizó la boda y se atrevió a decir que “así nos casemos, la gente dirá que me engañará en un año”, haciendo clara alusión a todos los problemas de infidelidades en los que estuvo envuelto su actual pareja y padre de su hija.

Sobre el matrimonio inconcluso de hace más de 20 años del exintegrante de los Hermanos Yaipén, la cantante, de 34 años, minimizó el hecho y señaló que “lo importante es que nosotros somos una familia, no es perfecta, con altos y bajos, eso es lo que importa, porque es un papel. El casamiento es una formalidad que no va a variar en nada en nuestras vidas”.