Recalculó. Luego del incidente entre Patricia Barreto y el reportero de ‘Amor y Fuego’, Miguel Cabellos, la actriz peruana se disculpó y a través de un video se esforzó por demostrar que se encontraba arrepentida por su trato hacia el hombre de prensa. Sin embargo, antes del mea culpa, el conductor del programa, Rodrigo González, cuestionó la actitud de la artista.

“Qué le pasa a la ‘Maricucha’, estaba preocupada para que no le preguntemos si Andrés Vílchez es su novio. Ya sabemos que no, no te lo vamos a preguntar, ya sabemos que chapan porque son amiguis”, expresó el compañero de Gigi Mitre.

Estas palabras y la ola de críticas que recibió habrían hecho reflexionar a la actriz, quien decidió reunirse con el reportero Miguel Cabellos y grabar un video justificando su conducta.

“Me sentí abrumada”

En la grabación, la intérprete de ‘Maricucha’ argumentó que “al principio trató bien” al enviado de ‘Amor y Fuego’, pero que debido a su insistencia se sintió “abrumada”. Además, admitió que los mensajes negativos que recibió la distraían: “He bloqueado para que ya no suene más (su celular), porque suena demasiado y me distrae cuando estoy trabajando”.

Luego de escuchar su explicación, ‘Peluchín’ consideró que con las disculpas hacia el trabajador era suficiente: “Pararte frente a una cámara, pedir disculpas y aguantar la crítica de lo que puedan decir, eso como no estamos acostumbrados nos sorprende”, comentó el conductor.

También le recomendó no volver a tratar así a algún trabajador de espectáculos y le sugirió mejor no responder: “Si la farándula no va conmigo, sigo mi camino. No te ofendo”.

“Disculpas aceptadas”, aseguró el conductor, agregando que “uno no es lo que dice sino lo que hace” y que sus palabras hacia Cabellos fueron un “poco humillantes e innecesarias”.

Christian Domínguez en 'Maricucha'





















“La maricucha se disculpa”

¿QUÉ OCURRIÓ?

Patricia Barreto fue criticada por el desaire que le hizo a un reportero de Amor y Fuego a la salida de un evento por el lanzamiento de ‘Maricucha 2′.

“Pero por qué siempre así de mala onda (...) no, no, no voy a hacer (declarar) para que hagas programa”, se le escuchó decir a la actriz, quien estaba dentro de un vehículo junto a Andrés Vílchez.

