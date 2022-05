Paula Arias está en el ojo de la tormenta luego de ser ‘ampayada’ en apasionados besos y abrazos con su expareja Eduardo Rabanal. Sin embargo, resaltó que no ha retomado su romance y solo salió con el futbolista por el cariño y respeto que tiene por él.

“Están haciendo tipo una novela, solo hubo un reencuentro, sí hubo besos y abrazos no fue tampoco una pareja ligera, estuve a punto de casarme y los sentimientos aún están ahí un poquito”, resaltó en el programa ‘Amor y fuego’.

Paula comentó que solo conversaron y aclararon algunas cosas. “Yo sigo soltera, pero siempre hubo un poco de comunicación porque siempre hubo mucho cariño”, indicó.

Además, dijo que terminó su romance con Rabanal no a causa de la infidelidad de parte del deportista sino porque tenían diferencias, ya que se iban a casar prontamente. “No necesito a ninguna pareja a mi lado para mantener a mis hijos, no he necesitado buscar a una pareja, salir con alguien, tener la necesidad de salir”, comentó.

La líder de la agrupación ‘Son Tentación’ aseguró que “ya cerró el círculo” con Rabanal y no volverá a ser captada con él. “Estoy firme en mi decisión, todo bien”, puntualizó.

