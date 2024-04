Tras la emisión del informe en ‘Magaly TV La Firme’ detallando la denuncia de Henry Falcón por una deuda de más de S/ 100 mil que Patty Wong le debe por el alquiler del local donde funciona su chifa, en San Juan de Lurigancho, el equipo de Magaly Medina se puso en contacto con Lucero Wong, hermana de la exmodelo, para obtener su versión de los hechos.

Grande fue la sorpresa al escuchar que su hermana está ‘no habida’, y que ni ella ni sus ocho hermanos tienen conocimiento de su paradero.

“Patty tiene, además de mí, ocho hermanos más y créeme que ninguno sabe dónde está. A mí me encantaría que tenga comunicación con Henry para que se puedan resolver estos problemas y, obviamente, yo dentro de la responsabilidad moral para poder resolver lo que se pueda, pero también tengo que aceptar que hay responsables en esta situación y por eso es que yo hago responsable totalmente a mi hermana”, expresó Lucero, quien era administradora del local..

Lucero Wong se pronuncia ante denuncia de su hermana. (Captura: Magaly TV: La Firme)





Estas palabras arrojan luz sobre la preocupante situación en la que se encuentra Patty Wong y añade un nuevo giro a la disputa por la deuda pendiente. Mientras tanto, la incertidumbre sobre el paradero de Patty y la resolución de la situación financiera continúa. El reportero también se acercó a la vivienda de la modelo y afirmaron que no han visto a la exmodelo. A eso se suma, a los mensajes enviados por el empresario, su abogada, entre otros.





Abogada de Henry Falcón habla sobre la deuda de Patty Wong

La abogada de apellido Viso, quien defiende a Henry Falcón, ha emitido declaraciones contundentes sobre la situación de Patty Wong y la deuda pendiente con su cliente por el alquiler de un local en el distrito de San Juan de Lurigancho.

“Lo que procede definitivamente es un proceso conciliatorio. Vamos a tener que llamar a conciliar, este tema de incumplimiento del contrato nos otorga a nosotros la posibilidad de poder demandarla”, afirmó la abogada.

Viso explicó que buscarán reclamar el pago de lo adeudado, incluyendo los gastos de agua, luz del local y los arbitrios, así como una indemnización por el daño ocasionado a su cliente. “Por lo que ha pasado a perjuicio a mi cliente”, añadió la letrada.





Patty Wong enfrenta denuncia por deuda de más de S/ 100 mil

El programa de espectáculos “Magaly TV: La Firme” reveló una denuncia que tiene la empresaria Patty Wong, donde se le acusa de no pagar el alquiler de su restaurante en San Juan de Lurigancho.

El propietario del local, Henry Falcón, ha reclamado públicamente el pago de aproximadamente S/. 100 mil, acusando a Wong de no haber abonado el alquiler durante nueve meses, desde agosto del año pasado. La suma adeudada incluye no solo el arrendamiento, sino también servicios básicos como agua y luz, ascendiendo a un total cerca de 15 mil soles en servicios y casi 80 mil soles en renta.

Falcón manifestó su frustración y preocupación ante la situación, resaltando que la falta de pago ha continuado desde el año pasado, ya que antes no había ningún problema y Patty Wong cumplía con el pago del alquiler. Ahora, el propietario del local revela que ha intentado comunicarse sin éxito con la exmodelo, quien, según informes, ha guardado completo silencio respecto a las acusaciones y las demandas de pago.

“Patty, si me estás escuchando, por favor, no pensé de verdad que te ibas a portar de esa manera. No me das la cara, espero que me pague ella lo más pronto, Patty, porque mi mamá está enferma, y con eso vivimos, Patty, con el arrendamiento”, señaló el empresario al programa.

La problemática no solo se centra en la deuda acumulada, sino también en la imposibilidad de Falcón para reingresar al local y buscar nuevos arrendatarios, lo que agrava sus pérdidas económicas.

“Desde el mes de agosto del 2023, que no me pagas ahorita. No tengo respuesta de ella, no tengo comunicación, nada. Yo necesito alquilar, si no vas a poder alquilar, que me pague todo. Estoy debiendo los arbitrios, me está debiendo agua, luz, cerca de 15 mil soles. Casi 80 mil soles. Al comienzo era todo bien, demoraba un poco los pagos, pero sí lo cumplía. Pero ahora sí ya son meses que no me está pagando. Varios meses ya, desde el mes de agosto del año pasado”, mencionó el dueño del local.





Patty Wong es denuncia por no pagar alquiler de local en San Juan de Lurigancho





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.