Tras su paso por dos realities, el cantautor y ex bajista de Arena Hash vuelve con dos conciertos. Y anuncia nuevas canciones para un futuro cercano.

¿Cómo ve el mercado musical?

Lo veo perfecto. Estoy muy emocionado y contento con el cariño recibido. No me esperaba tanto. No para. Es una ola grande.

Estuvo en ‘El Gran Chef: Famosos’ y ‘La Casa de Magaly’.

Fue una experiencia muy bonita. Conoces todo tipo de personas y al final se forma una familia. Un poco estresante porque es a diario, pero muy contento y satisfecho con estar en todos los hogares del Perú. Entiendo que la gente quiere conocer la parte humana del artista. Antes de salir a cocinar me tomé una chapita de ron.

¿Solo una chapita? ¿Cuál es su trago favorito?

Un poco más que una chapita. Me gusta el vino, pero con la comida. También me gusta la piña colada, el trago dulce.

Tiene perros, gatos…

No, vivo con mi pareja. Cero perros y cero gatos. Ya tuve y muchas gracias. Yo viajo mucho así que eso me limitaría un poco. Vivo viajando. Nos despertamos temprano o muy tarde, depende de la agenda de eventos. Hay muchas giras y conciertos. En todo el Perú y afuera.

¿Cómo recuerda Arena Hash? ¿Sus canciones favoritas?

Muy bonita experiencia. Cuatro muchachos que la pasamos muy bien. Con un sueño que logramos hacer realidad. Todo muy rápido. Me gustan mucho “¿Cómo te va, mi amor?”, “Me resfrié en Brasil”, “Cuando la cama me da vueltas”, “Y es que sucede así”…

¿”Disco bar” fue la primera canción disco peruana?

Eso dicen, que fue la primera canción del género disco en el Perú. Yo no sé la verdad, pero bueno, aprecio la mención. Yo escuchaba música disco en esa época, músicas pop y Charly García.

¿Cuáles otros son tus referentes musicales?

De todo. Beatles, Rolling Stones, The Doors, AC/DC, Kiss, Kool & the Gang, Michael Jackson, Prince. Ahora escucho jazz, blues, latino de los 50′s como el chachachá. Y la música disco, porque soy bajista.

Con su hermano comparten el gusto por Stones y Beatles.

Eso es lo que nos ha unido. Yo soy más pop, demasiado quizás.

¿Se ve con su hermano? ¿Y con el resto de Arena Hash?

Sí, nos vemos una vez al mes más o menos. Como toda familia, normal. Ahora lo voy a ver más tarde. Me veo más con Arturo Pomar, que viene a cada rato. A Christian no lo veo hace años.

Usted es más pop. Pedro, rock. Arturo, hip hop…

Cada quién ha tenido sus número 1. Arturo tuvo el número 1 con “Pega”, la primera canción rap que se hizo en el Perú. Christian con “Carreteras mojadas”. Yo tuve con “Disco bar” y “A la playa”, la primera fue la canción del año y la segunda fue la canción del verano. Y Pedro ha tenido como siete número 1.

¿Qué fue de Álex Kornhuber, ex Arena Hash?

Es como un hermano, prácticamente. Es el primer Arena Hash, es decir de la primera generación. Viene a cada rato

¿Qué más llena su vida además de la música y su novia?

Dios, pues. Si no tuviera a Dios estaría vacío y loco. Dios ayudó a mi salud mental. Y aún así soy insoportable, imagínate si no tuviera a Dios. Es mi manzanilla.

Guardando anécdotas para sus memorias, ¿alguna historia que se pueda contar?

Tres noches con Charly García entre Lima y Estados Unidos. Una locura. Lo máximo el flaco.

¿A quién le falta ver antes de morir?

Vi a los Rolling Stones, a Paul McCartney, a los Bee Gees, a Peter Frampton, a los Doobie Brothers, a Roger Waters… Buenísimo.

¿De su ex grupo es el más desenfadado, el más rockero? ¿Cuántos cuartos de hotel ha destruido?

Eso dicen pero me sale natural. Felizmente no he destrozado ninguno porque me encanta dormir. Duermo todo el día.

¿La fama lo ha mareado?

No, Dios me libre. Hay gente que se marea y se ve ridícula. Se convierte en un extraterrestre.

¿Cómo lidió con las drogas y demás tentaciones?

He probado de todo menos hombres. Solo hay que saber cuándo parar, nada más. Todo en exceso es malo. Hasta el agua.

¿”Disco bar” es un himno gay?

Estoy muy agradecido por eso, la comunidad gay adoptó mi música. Uno cree que se me mandan, pero no tengo jale con los gays.

¿Qué piensa del poliamor? Ha visto de todo, imagino…

Si van a elegir su género sexual de acuerdo a la moda, creo que es una falta de personalidad. Eso de probar por moda es falta de personalidad. Pero si una persona es gay u homosexual de chico, bueno es así pues.

¿Cómo era Diego Bertie?

Diego era chévere, era como si lo conocieras desde hace tiempo. íbamos a tocar juntos su canción, la volví a mi estilo y ensayamos el tema. Lamentablemente nunca pudimos estrenarla en vivo. Se le extraña al flaco.

¿Consejo para sus seguidores?

Los vagos sí triunfan. Muchos éramos vagos en el colegio pero luego salen y son trabajadores. Yo soy vago y he triunfado. A veces el vago no es irresponsable sino que no se ubica en un sitio.