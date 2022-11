Patricia Barreto , la protagonista de la serie “Maricucha”, fue captada por las cámaras de “Amor y Fuego” cuando salía de una reunión junto con sus amigos por el estreno de la producción de América TV.

Sin embargo, la actriz se negó a brindar declaraciones al reportero del programa conducido por Gigi Mitre y Rodrigo González.

“Pero por qué siempre así de mala onda (...) no, no, no voy a hacer (declarar) para que hagas programa”, se le escucha decir a la actriz, quien estaba dentro de un vehículo junto a Andrés Vílchez.

“¿Por qué? Estamos conversando”, respondió inmediatamente el hombre de prensa, a lo que Barreto respondió: “Ya, pero no. Besos. Miren la novela”.

Las declaraciones de la protagonista de “No me digas solterona” no pasaron desapercibidas para Rodrigo González, quien se tomó unos minutos de su espacio para cuestionarla.

El popular ‘Peluchín’ aseguró que en ningún momento la han criticado como para que no quiera hablar para su espacio televisivo. “Qué le pasa a la ‘Maricucha’, estaba preocupada para que no le preguntemos si Andrés Vílchez es su novio, ya sabemos que no, no te lo vamos a preguntar, ya sabemos que chapan porque son amiguis. No te pongas nerviosa”, dijo Rodrigo.

“Qué vamos a hacer programa contigo, me sobran las hojas de la pauta. ¿Qué se cree? la estelar (...) Cuando tú no figurabas, cuando la gente no sabía ni maricucha de ti, nosotros ya liderábamos al mediodía. El suelo esta parejo, pero hay niveles, aunque estés gozando de tu protagónico. Ahorita ya te olvidamos Maricucha”, agregó.

