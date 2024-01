Luciana Blomberg, la actriz que caracteriza a Julieta en ‘Papá en apuros’, dio una entrevista donde habló de su trabajo en la novela que acaba de alcanzar la internacionalización, pero también de su vida privada.

En esa línea, la actriz reveló que, por el momento, no tiene planes de ser mamá.

“Nunca he querido ser madre. A mis 31 años no tengo ese sentimiento de maternidad, no sé si surja más adelante”, dijo al diario Trome.

Explicó que un motivo de dicha decisión es por lo males que aquejan al planeta.

“El mundo está destruido social, política y económicamente. Además, el planeta se está acabando con el calentamiento global”, expresó y agregó que no está entre sus planes casarse.

Sobre la internacionalización de ‘Papá en apuros’, indicó que es una buena oportunidad para todos los protagonistas de la telenovela.

“Fuimos a Chile para el estreno de ‘Papá en apuros’ por Mega TV y es un paso importante en la carrera de todos”.