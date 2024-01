Erick Plinio Mendoza, exesposo de Magaly Solier, rompió su silencio luego que Juzgado de Familia de Huamanga estableciera la tenencia compartida de sus hijos y que además le imponga el pago de 150 mil soles como reparación civil a la actriz.

Al empresario no le cayó nada bien esta noticia y anunció que su abogado apelará y es que para él, la protagonista de la ‘Teta asustada’ aún no está en condiciones de hacerse cargo de sus menores hijos.

“Definitivamente voy a apelar, no voy a permitir que una persona que todavía no está bien psicológicamente o que no se ha probado que ha superado la situación que tiene del vicio con el alcohol y todo pueda estar viendo libremente a mis niños”, expresó indignado Mendoza en entrevista para ‘Amor y Fuego’.

Respecto al pago de la fuerte suma de dinero que deberá abonar como reparación civil, el ex de la actriz consideró que en el Perú no existe justicia para los hombres y recordó que es él quien se hace cargo de todos los gastos de sus hijos.

“Esto tiene efecto suspendido hasta el día de la apelación, no es una sentencia definitiva, es en primera instancia. Yo me voy a ir hasta el final, yo sé que mis hijos me lo van a agradecer en un momento”, añadió Mendoza al exigir una investigación profunda para saber la situación psicológica de Magaly Solier.

“La jueza no evalúa que yo soy todo el sustento para mis hijos en este momento. Yo cubro su pensión de alimentos, el colegio, academias de deporte, encima tengo que pagarle a la señora 150 mil. Le han dado toda la razón, ella ha mentido todo el tiempo, me siento totalmente triste un poco opacado por la decisión de la jueza que no sé en que se basa”, agregó.





