Paolo Guerrero se convirtió en protagonista de un nuevo escándalo por temas alejados a su carrera futbolística, esto luego de sostener un fuerte altercado con uno de los reporteros del programa ‘Magaly TV: La Firme’.

En las imágenes que ha despertado una ola de críticas, el ‘Depredador’ perdió los papeles y no solo increpó al periodista, sino que estuvo a punto de irse a los golpes por preguntarle temas de su vida personal con Ana Paula Consorte cuando se encontraba en el estacionamiento de una conocida cafetería.

“Estás invadiendo el pasaje aquí. No entiendo por qué te apareces aquí para eso. ¿Por qué me tienes que preguntar? ¿Por qué no le preguntas al caballero también?”, se le escucha decir inicialmente al delantero peruano.

La situación se puso más tensa cuando el jugador del César Vallejo regresa a la cafetería y continúa la discusión con el reportero frente a todos los comensales.

“Me estás preguntando una tontería, más respeto, hermano”, sostuvo indignado Paolo Guerrero cuándo le recordaron que era una figura pública y que también compartía su vida privada con sus seguidores. “Qué he publicado en mis redes, no hables tonterías, ¿yo he confirmado algo?, pregúntame de fútbol, soy un jugador de fútbol”, fue la respuesta del pelotero.









¿Qué pregunta desató la ira de Paolo Guerrero?

El último jueves 9 de mayo, Magaly Medina difundió las imágenes completas del altercado de su reportero con el ‘Depredador’, y cómo este último reaccionó ante la insistencia de la pregunta sobre el supuesto embarazo de Ana Paula Consorte y las imágenes donde se le ve llorando a la modelo cuando él aceptó jugar en Trujillo.

“¿Cómo te sentiste cuando viste a Ana Paula en un hotel llorando? ¿Eso te puedo preguntar?”, fue la consulta que desató la ira de Paolo Guerrero.

En ese momento, el deportista volvió a salir de su camioneta y regresó a la cafetería de San Isidro para confrontar cara a cara al periodista de espectáculos. “Eres cag*n, ¿no? Después te pegan. (...) Encima comienzas a decir: ‘Y lo de Ana Paula no sé qué’. Ere cag*n... y te ríes encima. Malcriado”, expresó Guerrero.

Antes de abandonar el local, el jugador no dudó en amenazar al integrante de ‘Magaly TV: La Firme’. “Primera y última vez te digo. Yo te veo a la próxima, y te ríes en mi cara, ya vas a ver lo que pasa. (...) No me faltas el respeto, lo único que te pido”, se le oye gritar.





